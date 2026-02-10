聽新聞
0:00 / 0:00

桃園議員選戰 藍綠白積極布局

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

下屆桃園議員席次六十五席較本屆增兩席，藍綠白無不積極布局，民進黨初選登記今將截止，楊梅、蘆竹與龍潭等區超額登記競爭激烈；民眾黨首波鎖定中壢、八德及龜山各提一人；國民黨為議會最大黨，將待綠白情勢明朗後再定案提名席次，預料農曆年後選戰急遽升溫。

2026九合一選舉

桃園市議會本屆六十三席議員，扣除轉戰立委成功的牛煦庭、涂權吉，目前國民黨掌有廿八席最多、民進黨廿三席次之、無黨十席。民進黨迎戰年底議員選舉，規畫提名廿六席，較上屆減少四席，盼以「精兵策略」力拚議會席次翻盤，近期展開初選領表登記，老將新秀紛紛出籠。

目前在楊梅區與蘆竹區都形成至少「三搶二」局面，競爭激烈。楊梅區議員鄭淑方有兩任資歷及深厚基層實力，挑戰者包含信賴之友會楊梅分會長黃盈淇，及立委吳思瑤國會主任項柏翰，兩位新人分別主打世代傳承與中央地方幕僚經驗。

蘆竹區議員許清順也尋求連任，面臨前立委鄭運鵬助理簡伊翎及蘆竹區社區理事長聯誼會長胡家智挑戰，新人看板紛紛上架，積極度相當高。

民眾黨部分也力拚插旗桃園市議會，第一波開放中壢、八德及龜山三個選區初選各提名一席，八德區民調已由江沛育勝出，中壢區在毛嘉慶退出初選後，將由林昭印、張清俊對決，龜山區原有曾姸潔、高華宏參加初選，因曾姸潔不參加民調，將由選舉決策委員會判斷後做最後裁決。

面對綠白陸續確定議員提名席次、啟動初選，藍營部分還未定案。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，各選區提名席次預計農曆年後決定，再啟動領表登記，各選區席次安排將參考民進黨及民眾黨的提名狀況與人選強度，整體評估後再定案。

桃園 議員 國民黨 民進黨 民眾黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

僅邀綠營參選人？卓榮泰視察宜蘭宜蘭挨批未通知議會 政院說話了

吳思瑤陪同子弟兵登記參選 民進黨新莊選戰添年輕戰力

桃園消防隊員馮仲毅2025年救活8人 康復出院成功率遠超全國平均

影／民進黨北市士北選區5現任聯合登記 林延鳳盼破除「一屆魔咒」

相關新聞

藍營新北市長人選遲未定案…他搶先掛「新北就愛李四川」看板表態

國民黨新北市長提名尚未定案，爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，已在汐止掛出「新北就愛李四川」看板。何今天說，民調顯示...

影／國民黨台中提名風波 被問「不能再快嗎」…鄭麗文：不會為誰量身訂做

國民黨主席鄭麗文今(9日)接受「歷史易起show 2.0」網路專訪，主持人「歷史哥」李易修問到目前的縣市長提名狀況，尤其...

影／綠營不只4大派系還有「堅系」？王世堅：我是最小的「一個人」派系

民進黨立委王世堅今天到台中豐原，民進黨台中市黨部陪同黨籍台中市議員登記參選，被問到何為「堅系」，他說民進黨數十年來形成4...

竹縣中市懸而未決 鄭麗文：提名已是「粉紅超跑」速度

備戰九合一選舉，國民黨新竹縣長、台中市長提名人選懸而未決。國民黨主席鄭麗文昨天表示，不需要過度反應、給黨中央不必要的壓力...

綠議員初選登記 新北老將新人秀戰力

隸屬民進黨新潮流系統的戴瑋姍、顏蔚慈拚議員連任，昨偕欲回鍋參選的前議員張志豪完成初選登記，三人過去皆曾擔任發言人角色，組...

子弟兵參選 北市堅偉大戰2.0上演

民進黨六都議員初選登記今天是最後一天。綠色友誼連線新人朱政騏、高揚凱昨登記，中山大同選區除朱政騏外，立委王世堅辦公室主任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。