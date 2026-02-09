台中市議員東南區選情艱困 何敏誠決定由女兒何翊綾接棒
民進黨台中市議員初選領表及登記明天最後一天，將提名32人。不過東南區下屆議員選舉將少1席，讓戰況更困難，東南區前市議員、樂成宮董事長何敏誠原本未定由女兒何翊綾或兒子何昆霖出戰，最終決定由何翊綾參選，明天登記。
2026九合一選舉
台中市東南區傳出今年應選席次從5席將降至4席，民進黨將提名3席，現任議員為鄭功進及陳雅惠，陳雅惠繼續爭取連任，鄭功進原要由兒子鄭紹頡接棒參選，因選情緊繃，決定由自己競選連任，今天已登記參選。
前市議員何敏誠本屆未參選，改由兒子何昆霖參選卻失利，今年選舉遲遲未確定由女兒何翊綾還是兒子何昆霖參選，何敏誠先前掛出與一對子女的合照看板，標語「一直都在」，宣告何家班在今年選舉不缺席。
明天是參選登記最後一天，何敏誠表示，今天下午決定由女兒何翊綾參選，明天前往登記。
