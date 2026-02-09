快訊

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

藍營新北市長人選遲未定案…他搶先掛「新北就愛李四川」看板表態

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／新北即時報導
爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，在汐止掛出「新北就愛李四川」看板，成為話題。記者邱瑞杰／攝影
爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，在汐止掛出「新北就愛李四川」看板，成為話題。記者邱瑞杰／攝影

國民黨新北市長提名尚未定案，爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，已在汐止掛出「新北就愛李四川」看板。何今天說，民調顯示台北市副市長李四川是「最強母雞」，搶先掛同框看板拚聲勢。記者聯繫李四川，他沒接電話，暫時無法得知回應。

2026九合一選舉

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）應選4名市議員，2022年當選人為國民黨白珮茹、廖先翔，民進黨周雅玲、張錦豪。廖先翔2024年轉戰立委勝選，空出的議員席次，目前黨內有4人爭取提名，將辦初選民調決定人選。

國民黨有意參選的4人分別是台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴，以及擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源。

國民黨新北市長參選人目前2名熱門人選，分別是李四川和新北市副市長劉和然。在「藍白合」的戰略下，黨內確定人選後，還要再與民眾黨參選人、黨主席黃國昌比拚出線。

何元楷曾在台北市政府秘書處任職，參與幕僚作業，李四川也是他的「長官」。國民黨尚未決定新北市長提名人選，何元楷就在汐止大同路旁掛出他和李四川同框，寫著「新北就愛李四川」7個大字，吸引過往人車目光並成為話題。

何也說，掛這面看板前並沒有和李四川討論過，他單純是就目前各方民調數據顯示，李四川都是第1名。既然許多新北市民愛戴李四川，偏好支持李代表國民黨參選新北市長，他就掛出這面看板。

何表示，國民黨新北市長提名人選，當然要等待黨中央依相關制度做出決定。等到「最強母雞」人選公布後，大家當然也都會唯一支持黨的提名人選。

李四川 國民黨 汐止 議員
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

昨與李四川碰面 侯友宜：認真、優秀

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

新北最激烈書記長之爭 陳儀君出線：就是來幫李四川輔選

122億！輝達總部權利金拍板 李四川透露與美總公司完成議價

相關新聞

藍營新北市長人選遲未定案…他搶先掛「新北就愛李四川」看板表態

國民黨新北市長提名尚未定案，爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，已在汐止掛出「新北就愛李四川」看板。何今天說，民調顯示...

影／國民黨台中提名風波 被問「不能再快嗎」…鄭麗文：不會為誰量身訂做

國民黨主席鄭麗文今(9日)接受「歷史易起show 2.0」網路專訪，主持人「歷史哥」李易修問到目前的縣市長提名狀況，尤其...

「堅偉大戰」2.0正式打響！子弟兵投入初選 朱政麒：盼良性競爭

民進黨北市議員初選登記截止倒數三天，隸屬綠色友誼連線新人中山大同參選人朱政麒、大安文山參選人高揚凱今登記初選，而中山大同...

影／民進黨台南「換妃」傳言 王世堅：絕對不可能

民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同，媒體問王世堅，台南市長人選陳亭妃可能被...

民進黨台北市長人選王世堅基層呼聲高 昔戰友籲黨中央慎重考慮

民進黨台北市長提名人選傳出延到年後才會拍板，不少基層支持者也擔心影響氣勢，民進黨議員林世宗今登記議員初選也推薦昔日好戰友...

被問綠營北市長人選？王義川：交給賴清德、選對會傷腦筋

民進黨立委王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記。媒體問到台北市長人選，王義川說，牽動北北基桃選情，交給主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。