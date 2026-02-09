快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

彰化藍提名陷困境？鄭麗文喊無人定於一尊 柯呈枋：跳過初選徒增內耗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣長提名人選持續難產，前副縣長洪榮章仍持續爭取民眾支持，願給黨中央時間空間找出最具勝算人選。圖／洪榮章提供
國民黨彰化縣長提名人選持續難產，前副縣長洪榮章仍持續爭取民眾支持，願給黨中央時間空間找出最具勝算人選。圖／洪榮章提供

國民黨彰化縣長提名人選難產，黨主席鄭麗文今指出，「彰化縣尚未出現能讓大家定於一尊、具高度勝選期待的候選人」。表態爭取提名的前副縣長柯呈枋直言無法認同，主張應啟動初選制度凝聚共識。同樣爭取提名的前副縣長洪榮章說，尊重黨中央布局，願意給時間與空間找出最具勝算人選。立委謝衣鳯說，相信黨中央有智慧，提出能定於一尊的候選人，只是基層非常焦慮，她也必須傳達給黨中央。

2026九合一選舉

目前國民黨彰化縣長提名潛在人選中，柯呈枋、洪榮章積極跑行程、爭取曝光；立委謝衣鳯也未受日前胞弟、彰化縣議會議長謝典霖開箱謝家豪宅引發爭議影響，持續出席各類與民眾互動的活動，爭取提名的態勢明確。外界普遍認為謝衣鳯具備較高勝選評估，也被民進黨視為主要假想敵。

不過，鄭麗文受訪指出，彰化縣長提名確實面臨結構性窘境，現階段仍未出現能讓黨內「定於一尊」、並具高度勝選期待的候選人。

對此柯呈枋表示，政黨提名若沒有初選、沒有制度，就先談「定於一尊」，這並非團結，而是跳過民主程序，只會讓基層更加困惑。他指出，真正能凝聚人心的不是一句話，而公平、透明、讓所有人信服的機制，否則只會徒增猜疑、加劇黨內內耗。柯呈枋也直言，截至目前為止，自己並未接獲任何正式溝通或協調。

相較之下，洪榮章態度較為審慎。他指出，自己曾擔任縣黨部主委，了解黨中央在選戰布局上有其既定程序，有些結必須先行解開，若過於急於提名，恐怕後患無窮。他表示尊重黨中央判斷，也認為黨中央對彰化選情掌握相當深入，將給予時間與空間，待整體評估完成後，找出最具勝算的參選人。

爭取國民黨提名參選彰化縣長的縣府參議柯呈枋，持續在市場掃街拜票，對於黨主席鄭麗文提到「定於一尊」的發言，他認為跳過民主初選機制，只會繼續內耗。圖／柯呈枋提供
爭取國民黨提名參選彰化縣長的縣府參議柯呈枋，持續在市場掃街拜票，對於黨主席鄭麗文提到「定於一尊」的發言，他認為跳過民主初選機制，只會繼續內耗。圖／柯呈枋提供
立委謝衣鳯表態爭取黨內縣長提名，持續出席活動與民眾互動。圖／彰化家扶提供
立委謝衣鳯表態爭取黨內縣長提名，持續出席活動與民眾互動。圖／彰化家扶提供

柯呈枋 鄭麗文 國民黨 彰化
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／國民黨台中提名風波 被問「不能再快嗎」…鄭麗文：不會為誰量身訂做

王滬寧定調統一？鄭麗文批編故事、胡謅亂寫

黨內初選拖拖拉拉？ 鄭麗文：欲速則不達

鄭麗文3月中會見習近平？ 王義川酸：達到這幾個指標才能去

相關新聞

影／國民黨台中提名風波 被問「不能再快嗎」…鄭麗文：不會為誰量身訂做

國民黨主席鄭麗文今(9日)接受「歷史易起show 2.0」網路專訪，主持人「歷史哥」李易修問到目前的縣市長提名狀況，尤其...

「堅偉大戰」2.0正式打響！子弟兵投入初選 朱政麒：盼良性競爭

民進黨北市議員初選登記截止倒數三天，隸屬綠色友誼連線新人中山大同參選人朱政麒、大安文山參選人高揚凱今登記初選，而中山大同...

影／民進黨台南「換妃」傳言 王世堅：絕對不可能

民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同，媒體問王世堅，台南市長人選陳亭妃可能被...

民進黨台北市長人選王世堅基層呼聲高 昔戰友籲黨中央慎重考慮

民進黨台北市長提名人選傳出延到年後才會拍板，不少基層支持者也擔心影響氣勢，民進黨議員林世宗今登記議員初選也推薦昔日好戰友...

被問綠營北市長人選？王義川：交給賴清德、選對會傷腦筋

民進黨立委王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記。媒體問到台北市長人選，王義川說，牽動北北基桃選情，交給主...

迎戰2026南投綠營公職黨內登記 年後開工就開跑

隨2026年底選舉逼近，選戰升溫。民進黨南投縣黨部於春節年假結束後，開工首日即啟動黨內提名作業，23日起展開縣議員、鄉鎮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。