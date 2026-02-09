彰化藍提名陷困境？鄭麗文喊無人定於一尊 柯呈枋：跳過初選徒增內耗

國民黨彰化縣長提名人選難產，黨主席鄭麗文今指出，「彰化縣尚未出現能讓大家定於一尊、具高度勝選期待的候選人」。表態爭取提名的前副縣長柯呈枋直言無法認同，主張應啟動初選制度凝聚共識。同樣爭取提名的前副縣長洪榮章說，尊重黨中央布局，願意給時間與空間找出最具勝算人選。立委謝衣鳯說，相信黨中央有智慧，提出能定於一尊的候選人，只是基層非常焦慮，她也必須傳達給黨中央。

目前國民黨彰化縣長提名潛在人選中，柯呈枋、洪榮章積極跑行程、爭取曝光；立委謝衣鳯也未受日前胞弟、彰化縣議會議長謝典霖開箱謝家豪宅引發爭議影響，持續出席各類與民眾互動的活動，爭取提名的態勢明確。外界普遍認為謝衣鳯具備較高勝選評估，也被民進黨視為主要假想敵。

不過，鄭麗文受訪指出，彰化縣長提名確實面臨結構性窘境，現階段仍未出現能讓黨內「定於一尊」、並具高度勝選期待的候選人。

對此柯呈枋表示，政黨提名若沒有初選、沒有制度，就先談「定於一尊」，這並非團結，而是跳過民主程序，只會讓基層更加困惑。他指出，真正能凝聚人心的不是一句話，而公平、透明、讓所有人信服的機制，否則只會徒增猜疑、加劇黨內內耗。柯呈枋也直言，截至目前為止，自己並未接獲任何正式溝通或協調。

相較之下，洪榮章態度較為審慎。他指出，自己曾擔任縣黨部主委，了解黨中央在選戰布局上有其既定程序，有些結必須先行解開，若過於急於提名，恐怕後患無窮。他表示尊重黨中央判斷，也認為黨中央對彰化選情掌握相當深入，將給予時間與空間，待整體評估完成後，找出最具勝算的參選人。