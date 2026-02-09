快訊

自民黨單獨過半成警訊 藍營參選人問自家人：擋國防預算 淺藍都質疑

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市松山信義區市議員參選人李煥中也質疑黨內立委阻擋國防預算，遭到民眾們質疑。圖／擷取自網路
日本眾議院選舉甫落幕，首相、自民黨總裁高市早苗率領的自民黨拿下單獨過半席次，外界認為高市親美路線獲得日本選民埋單。國民黨立委王鴻薇臉書提醒，黨中央不能忽視這樣的政治訊號，而松信區藍營市議員參選人也說，重點在於國民黨立院擋下國防預算，跑基層時連淺藍的民眾都提出質疑。

2026九合一選舉

王鴻薇在臉書分析這波「高市旋風」，包含選民希望改變經濟現狀而埋單，這也是提醒國民黨要對經濟民主與通膨問題，提出讓中間選民有感的政策。同時地緣政治上，日本友中的政黨慘敗，顯見美國影響力在日本占上風，國際情勢對於台灣選戰，尤其即將到來的2026地方選舉，國民黨中央不應忽視這樣的訊號。

松山信義北市議員參選人、富錦里長李煥中表示，自己在跑選區，感覺是王鴻薇委員針對這問題，只講對了一半，「中間選民最不滿的，是國民黨擋了強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例。」黨中央路線和台灣土地安全是分開兩件事，淺藍的民眾也提出了質疑。

他說，在走福德市場、中坡市場，就受到民眾質問，就連參加春聯活動，遇到佛光山台北道場的督導長，也直接講明討厭國民黨的立委。

他認為，程序委員會不要再擋了，讓本案交國防暨外交委員會針對第四條的項目內容來進行實質審查，看有哪些部分是遺漏的、不需要，在委員會討論的過程，委員們也可以因為不對稱作戰內容與執政黨不同，而對第四條項目進行調整與思考，才能平息中間選民不滿情緒。

李煥中說，不能說因為過去所採購的美國武器未如期交貨，就不斷地阻擋本條例實質審查。

國民黨 日本 王鴻薇 國防預算 自民黨
