自民黨單獨過半成警訊 藍營參選人問自家人：擋國防預算 淺藍都質疑

日本眾議院選舉甫落幕，首相、自民黨總裁高市早苗率領的自民黨拿下單獨過半席次，外界認為高市親美路線獲得日本選民埋單。國民黨立委王鴻薇臉書提醒，黨中央不能忽視這樣的政治訊號，而松信區藍營市議員參選人也說，重點在於國民黨立院擋下國防預算，跑基層時連淺藍的民眾都提出質疑。

王鴻薇在臉書分析這波「高市旋風」，包含選民希望改變經濟現狀而埋單，這也是提醒國民黨要對經濟民主與通膨問題，提出讓中間選民有感的政策。同時地緣政治上，日本友中的政黨慘敗，顯見美國影響力在日本占上風，國際情勢對於台灣選戰，尤其即將到來的2026地方選舉，國民黨中央不應忽視這樣的訊號。

松山信義北市議員參選人、富錦里長李煥中表示，自己在跑選區，感覺是王鴻薇委員針對這問題，只講對了一半，「中間選民最不滿的，是國民黨擋了強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例。」黨中央路線和台灣土地安全是分開兩件事，淺藍的民眾也提出了質疑。

他說，在走福德市場、中坡市場，就受到民眾質問，就連參加春聯活動，遇到佛光山台北道場的督導長，也直接講明討厭國民黨的立委。

他認為，程序委員會不要再擋了，讓本案交國防暨外交委員會針對第四條的項目內容來進行實質審查，看有哪些部分是遺漏的、不需要，在委員會討論的過程，委員們也可以因為不對稱作戰內容與執政黨不同，而對第四條項目進行調整與思考，才能平息中間選民不滿情緒。

李煥中說，不能說因為過去所採購的美國武器未如期交貨，就不斷地阻擋本條例實質審查。