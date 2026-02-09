高雄議員第4選區選舉生波 薛兆基宣布不參加民進黨初選

民進黨高雄市楠梓左營議員初選競爭激烈，在新人郭原甫宣布退選之後，曾擔任前市長謝長廷秘書的薛兆基布局參選兩年，今天卻發聲明表示不參加民進黨市議員初選，未來以無黨籍身分走入大選。他強調，會為這個選擇負起全部政治責任，即使結果不如預期，也不會讓任何夥伴與支持者承擔後果。

高市議員第四選區（左營、楠梓區）應選9席，民進黨準備提名4席，現任議員黃文志、李雅慧爭取連任，另有湧言會張以理、新潮流尹立及黃偵琳、薛兆基爭取提名，薛曾建議黨部增加提名至5人，未獲採納。

薛兆基發聲明指出，他在2005年曾為城市發展布局被迫放棄參選市議員，把個人政治選項讓位給公共利益；今在高雄轉型與世代交會的關鍵時刻，他再次選擇不走體制內安全的道路，帶著更成熟的政策準備與戰略格局，重新回到第一線，承擔更大的責任。

薛兆基表示，過去兩年，他走遍左楠大街小巷，看見攤商、中小企業為生計奮鬥，蓮池潭周邊觀光潛力尚未完整串聯，長輩為健康與照護憂心，而這些壓力正一層層落在家庭身上，也讓年輕世代對未來多一分猶豫。為此他更加堅定推動「以人為本」的治理路線，蓮池潭觀光整合升級，盼讓年輕人發揮創意，人才願意留在高雄；樂齡長青局設置，透過預算、事權、責任一條龍，長輩獲得專業照護與健康服務。

薛兆基說，他選擇走向最困難的中間與游離選民，承接仍認同台灣價值、不問標籤，卻未被安全網接住的市民，這條路沒有保護傘，也充滿誤解與攻擊，但如果沒有人願意承擔，多元民主的百花齊放，終究只會停留在口號。

薛強調，這個決定，也獲得前輩與基層朋友的提醒與鼓勵，不過他願意站在最容易被誤解與嘲諷的地方，承擔最多攻擊，也願意為這個選擇負起全部政治責任。