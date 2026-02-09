藍營竹縣長初選啟動 陳見賢跑基層揮毫春聯、分享文化政見

國民黨2日已公告初選辦法，將採黨員投票3成、民調7成的方式進行，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩已領表，陳見賢預計明天登記，近期勤跑在地活動，並分享他對於竹縣的施政藍圖。

由新竹縣議會、中華書法家協會與新豐池和宮共同主辦的「丙午年迎春 現場揮毫贈春聯」活動，陳見賢與議長張鎮榮到場共襄盛舉，與書法名家一同揮毫，向鄉親傳遞新春祝福，也為地方文化注入濃濃年味。

陳見賢指出，新竹是全球少見「高科技產業密度極高」卻同時保有深厚傳統文化底蘊的城市，未來文化政策不該只是保存，而是要升級為「可被科技放大的文化」。他提出透過「數位感測筆與書法教學結合」導入校園，讓學生在練字的同時，系統即時回饋筆畫穩定度、結構比例與節奏感，將原本仰賴師徒經驗的教學，轉化為可量化、可追蹤、可優化的學習歷程。

他強調，未來導入科技成為「隱形輔助」，把老師的經驗轉成可被複製的教學模型，縮短城鄉與資源差距。未來可在校園推動「紙上雲端」雙軌書寫系統可以同步上傳，建立個人書寫成長曲線，讓藝術教育第一次擁有長期數據資料庫。

陳見賢進一步說明，在一座以晶片與AI聞名的科技城市，更需要「慢文化」來平衡節奏。書法書寫時的呼吸、手腕控制與專注狀態，正是一種天然的專注力訓練。他希望未來校園課程中，能將書法與情緒穩定、品德教育結合，透過書寫過程培養孩子的耐性、自律與審美判斷，這些能力在AI時代反而更稀缺。