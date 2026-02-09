快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

聽新聞
0:00 / 0:00

影／綠營不只4大派系還有「堅系」？王世堅：我是最小的「一個人」派系

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委王世堅今天到豐原，民進黨台中市黨部陪同黨籍市議員參選人登記。記者游振昇／攝影
立委王世堅今天到豐原，民進黨台中市黨部陪同黨籍市議員參選人登記。記者游振昇／攝影

民進黨立委王世堅今天到台中豐原，民進黨台中市黨部陪同黨籍台中市議員登記參選，被問到何為「堅系」，他說民進黨數十年來形成4大派系，不止民進黨，無論國內外的民主國家，政黨政治的政黨內都有派系；他個人從政理念都是獨來獨往，30多年來都是，他是民進黨最小的派系「堅系」，一個人的派系，說「堅系」只是開玩笑，沒有其他意思。

2026九合一選舉

王世堅表示，他接受英系召集人莊瑞雄徵召，說「你多少還派上用場時，跟大家一起拚」，他可以幫大家助陣，欣然接受。很開心今天隨著莊瑞雄腳步，去其他場域，其他要參選的人，既然要參選公職，應該百分之百投入，求名不求利，擔任公職就要放棄個人在利益的追逐。

王世堅稱讚莊瑞雄是公職最好模範，在台北市當律師，一年可以抵5年立法院收入，他要擔任公職捨棄，求名不求利。

王世堅自稱不是母雞，他是雄性，他沒有那個資格。他說台中很清楚， 台中市的選舉主軸，母雞就是立委何欣純，她在立法院多年來表現很好，代表民進黨參選台中市長，他認為何很大機率會選上，參選時把光環幫助所有要參選的小雞。

他肯定民進黨台中市議員世代戰隊進可攻、退可守，都有很強的問政口才，進一步可以幫助何欣純去說服更多市民、爭取更多選票，退一步至少在議會開議，隨時監督台中市政府，信手拈來、駕輕就熟，這一戰隊是非常好的戰隊。

民進黨 王世堅 莊瑞雄 何欣純 台中
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／民進黨台中市議員聯合登記參選 何欣純喊：團結作戰贏回台中

影／民進黨台南「換妃」傳言 王世堅：絕對不可能

民進黨台北市長人選王世堅基層呼聲高 昔戰友籲黨中央慎重考慮

英系9人戰首都議員！莊瑞雄和王世堅陪同登記：小雞活蹦亂跳

相關新聞

影／國民黨台中提名風波 被問「不能再快嗎」…鄭麗文：不會為誰量身訂做

國民黨主席鄭麗文今(9日)接受「歷史易起show 2.0」網路專訪，主持人「歷史哥」李易修問到目前的縣市長提名狀況，尤其...

「堅偉大戰」2.0正式打響！子弟兵投入初選 朱政麒：盼良性競爭

民進黨北市議員初選登記截止倒數三天，隸屬綠色友誼連線新人中山大同參選人朱政麒、大安文山參選人高揚凱今登記初選，而中山大同...

影／民進黨台南「換妃」傳言 王世堅：絕對不可能

民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同，媒體問王世堅，台南市長人選陳亭妃可能被...

民進黨台北市長人選王世堅基層呼聲高 昔戰友籲黨中央慎重考慮

民進黨台北市長提名人選傳出延到年後才會拍板，不少基層支持者也擔心影響氣勢，民進黨議員林世宗今登記議員初選也推薦昔日好戰友...

被問綠營北市長人選？王義川：交給賴清德、選對會傷腦筋

民進黨立委王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記。媒體問到台北市長人選，王義川說，牽動北北基桃選情，交給主...

迎戰2026南投綠營公職黨內登記 年後開工就開跑

隨2026年底選舉逼近，選戰升溫。民進黨南投縣黨部於春節年假結束後，開工首日即啟動黨內提名作業，23日起展開縣議員、鄉鎮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。