影／綠營不只4大派系還有「堅系」？王世堅：我是最小的「一個人」派系

民進黨立委王世堅今天到台中豐原，民進黨台中市黨部陪同黨籍台中市議員登記參選，被問到何為「堅系」，他說民進黨數十年來形成4大派系，不止民進黨，無論國內外的民主國家，政黨政治的政黨內都有派系；他個人從政理念都是獨來獨往，30多年來都是，他是民進黨最小的派系「堅系」，一個人的派系，說「堅系」只是開玩笑，沒有其他意思。

王世堅表示，他接受英系召集人莊瑞雄徵召，說「你多少還派上用場時，跟大家一起拚」，他可以幫大家助陣，欣然接受。很開心今天隨著莊瑞雄腳步，去其他場域，其他要參選的人，既然要參選公職，應該百分之百投入，求名不求利，擔任公職就要放棄個人在利益的追逐。

王世堅稱讚莊瑞雄是公職最好模範，在台北市當律師，一年可以抵5年立法院收入，他要擔任公職捨棄，求名不求利。

王世堅自稱不是母雞，他是雄性，他沒有那個資格。他說台中很清楚， 台中市的選舉主軸，母雞就是立委何欣純，她在立法院多年來表現很好，代表民進黨參選台中市長，他認為何很大機率會選上，參選時把光環幫助所有要參選的小雞。

他肯定民進黨台中市議員世代戰隊進可攻、退可守，都有很強的問政口才，進一步可以幫助何欣純去說服更多市民、爭取更多選票，退一步至少在議會開議，隨時監督台中市政府，信手拈來、駕輕就熟，這一戰隊是非常好的戰隊。