吳思瑤陪同子弟兵登記參選 民進黨新莊選戰添年輕戰力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市立委吳思瑤（右）表示，吳奕萱不僅是她長期倚重的核心幕僚，也獲得多位立法院黨團幹部一致肯定，被形容為「最年輕、卻具備完整歷練」的即戰力。記者張策／攝影
台北市立委吳思瑤（右）表示，吳奕萱不僅是她長期倚重的核心幕僚，也獲得多位立法院黨團幹部一致肯定，被形容為「最年輕、卻具備完整歷練」的即戰力。記者張策／攝影

民進黨新北市議員初選登記進入倒數階段。新莊區參選人吳奕萱今早在台北市立委吳思瑤及在地立委吳秉叡陪同下，前往新北市黨部完成初選登記。吳奕萱以「最年輕、但歷練最完整的新人」自詡，投入新莊區市議員選戰，盼為地方爭取「民主加一席、新莊加一席」。

2026九合一選舉

登記當天行程也別具象徵意義。吳奕萱先由吳思瑤陪同於新莊路口拜票，再一同前往市黨部正式登記，現場特別安排象徵政治歷練傳承的「畢業儀式」，回顧她10年來在中央與地方體系擔任幕僚期間，參與推動的重要政策與立法成果，展現「未上任、先有成績」的即戰力。長期深耕新莊的立委吳秉叡也到場，致贈參選背帶，表達對吳奕萱投入地方政治的支持與肯定。

吳奕萱表示，自己出身基層家庭，父親是台電第一線勞工、母親在國中圖書館服務，成長背景讓她更能理解一般家庭與年輕世代的處境。她也分享，自己與許多北漂青年一樣，因求學北上，最終落腳新莊，早已將這座城市視為第二故鄉。她形容，新莊同時承載早期開墾的歷史底蘊，也迎來大量新世代移入，跨世代、跨族群的交會，讓地方更需要紮實的政策規畫與熟悉行政體系的執行能力。

吳奕萱指出，過去10年在立法院與地方政治體系接受完整訓練，參與兒少保護、反跟蹤騷擾、勞權保障、性別與運動平權等議題推動，也曾投入防制性影像犯罪、勞保制度改革與國際交流工作。她強調，這些累積不是口號，而是可以直接轉化為地方問政能量，「如果進入議會，不需要重新學習，可以立刻上工，為新莊人處理生活中的大小問題」。

吳思瑤表示，吳奕萱不僅是她長期倚重的核心幕僚，也獲得多位立法院黨團幹部一致肯定，被形容為「最年輕、卻具備完整歷練」的即戰力。她回憶，自己初次參選時曾以「嫁給士林北投」作為象徵，如今則以「嫁妹妹」的心情，將吳奕萱嫁給新莊，並準備六大「嫁妝」作為背書。

吳思瑤指出，六大嫁妝分別為「年輕創新、充滿熱情」、「經驗紮實、面面俱到」、「專業問政、深耕勤政」、「女力參政、溫暖堅韌」、「在地思維、國際視野」，以及「思瑤出品、品質保證」，盼讓新莊選民看見吳奕萱在專業與執行力上的完整準備。

吳秉叡則指出，民主政治不是一蹴可幾，而是仰賴世代接力與人才培養。他表示，觀察吳奕萱投入地方拜票、與民眾互動的過程，展現誠懇與行動力，加上在中央歷練完整，具備即戰力，未來若進入議會，有助於強化民進黨在新莊的整體服務量能，為地方爭取更多實質建設與福利。

吳奕萱也強調，民主需要傳承，政治不是為了個人，而是為了讓公共利益能被延續與實踐。她表示，將以過去10年的經驗為基礎，持續站在第一線傾聽新莊鄉親聲音，盼在這次初選中獲得認同，為新莊、也為民主再添一席生力軍。

民進黨新莊區參選人吳奕萱今早在台北市立委吳思瑤及在地立委吳秉叡陪同下，前往新北市黨部完成初選登記。記者張策／攝影
民進黨新莊區參選人吳奕萱今早在台北市立委吳思瑤及在地立委吳秉叡陪同下，前往新北市黨部完成初選登記。記者張策／攝影
民進黨新莊區參選人吳奕萱（中）今早在台北市立委吳思瑤（左）及在地立委吳秉叡陪同下，前往新北市黨部完成初選登記。記者張策／攝影
民進黨新莊區參選人吳奕萱（中）今早在台北市立委吳思瑤（左）及在地立委吳秉叡陪同下，前往新北市黨部完成初選登記。記者張策／攝影
民進黨新莊區參選人吳奕萱（中）今早在台北市立委吳思瑤（右）及在地立委吳秉叡陪同下，前往新北市黨部完成初選登記。記者張策／攝影
民進黨新莊區參選人吳奕萱（中）今早在台北市立委吳思瑤（右）及在地立委吳秉叡陪同下，前往新北市黨部完成初選登記。記者張策／攝影

吳思瑤 吳秉叡
