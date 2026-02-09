快訊

「堅偉大戰」2.0正式打響！子弟兵投入初選 朱政麒：盼良性競爭

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
朱政麒是總統府副秘書長何志偉子弟兵，加上該選取立委王世堅也派出子弟兵賴俊翰參加初選，將成為「堅偉大戰2.0」。本報資料照
朱政麒是總統府副秘書長何志偉子弟兵，加上該選取立委王世堅也派出子弟兵賴俊翰參加初選，將成為「堅偉大戰2.0」。本報資料照

民進黨北市議員初選登記截止倒數三天，隸屬綠色友誼連線新人中山大同參選人朱政麒、大安文山參選人高揚凱今登記初選，而中山大同此次競爭激烈，除了朱之外，王世堅辦公室主任賴俊翰也參與初選，外界視為「堅偉大戰2.0」朱則表示，將秉持良性競爭有風度延長賽。

2026九合一選舉

朱政麒、高揚凱今天前往登記初選，而朱也是總統府副秘書長何志偉子弟兵，加上該選取立委王世堅也派出子弟兵賴俊翰參加初選，是否成為「堅偉大戰2.0」，朱表示，自己持續一步一腳印，自己也是新人中唯一沒有加權、加分的參選人，這段時間密集徒步掃街、爬樓梯已持續一個月。

朱政麒表示，已經提前起跑快兩年時間，現階段就是要加強深度，也相信外界所好奇「堅偉大戰2.0」延長賽也將會是一場很有風度友誼賽，會繼續良性競爭。

而另位參選高揚凱本屆也曾參選大安文山議員成為落選頭，年底捲土重來更是「由藍轉綠」拼初選過關，高表示，投入選舉到立院歷練，發現地方上有許多能量沒有發揮，「民間的力量比政府更厲害。」也重新回到家鄉貢獻心力，經過4年沉澱，也沒有離開、服務也未曾中斷，相信民眾都看得見。

陪同兩人登記議員鍾佩玲表示，與兩人是新動力信賴之友會好夥伴，朱基層歷練豐富若當選將成為議會即戰力；高揚凱更是優秀年輕人，更代表當即社會最龐大的「三明治世代」對照顧長者、幼兒部分更加用心。

民進黨北市議員初選登記截止倒數三天，隸屬綠色友誼連線新人中山大同參選人朱政麒（左）、大安文山參選人高揚凱（中）今登記初選。記者洪子凱／攝影
民進黨北市議員初選登記截止倒數三天，隸屬綠色友誼連線新人中山大同參選人朱政麒（左）、大安文山參選人高揚凱（中）今登記初選。記者洪子凱／攝影

議員 子弟兵 新人
