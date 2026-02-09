快訊

影／民進黨北市士北選區5現任聯合登記 林延鳳盼破除「一屆魔咒」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨北市議員初選登記，其中士林北投選區現任5席都將爭取連任，今天也聯合前往黨部登記，盼彼此都能夠連任成功。記者洪子凱／攝影
民進黨北市議員初選登記，其中士林北投選區現任5席都將爭取連任，今天也聯合前往黨部登記，盼彼此都能夠連任成功，其中議員林延鳳也是爭取連任，對於過去士北有「一屆魔咒」之稱，她表示要向前輩請教策略，也會持續學習，盼能順利打破該魔咒。

民進黨士林、北投此次預計維持提名5席議員，盼能夠再次全壘打，今天選區現任議員林世宗、陳慈慧、鍾佩玲、陳賢蔚、林延鳳也共同當北市黨部登記初選，希望能夠一起團結贏得勝選，最資深議員林世宗也說，民進黨核心價值透過團結與經驗為正要發展的士林北投打拚，為地方帶來實質的改變與發展。

陳慈慧強調，過去4年5位議員分工合作、各司其職，為地方爭取建設、回應民意，今日聯合登記也是全台北市唯一5席都是現任議員，跨派系的合作，盼達到「初選團結，大選全壘打」目標，也希望民進黨全台北市25席也能全壘打。

鍾佩玲表示，5位現任議員在議會的問政表現，對於地方建設發展與推動，在地民眾也有目共睹，希望能繼續支持好人才；陳賢蔚也說，士林北投已迎來發展黃金時期，輝達進駐北士科、捷運北環段施作、士林夜市商圈改造、北投溫泉產業國際化，絕對越來越好，將以最團結、最凝聚力量與共識，發揮專業經驗監督市政，為市民爭取最大權益。

而人選中首次爭取連任林延鳳也說，在成為市議員前已從事政治幕僚長達16年，但從幕後走向幕前，仍有許多不同的地方，需要向資歷比她深的同黨議員學習，她笑說，尤其在被媒體稱作「一屆魔咒」的士林北投選區，更要向他們請教拚連任的策略。

