影／民進黨台中市議員聯合登記參選 何欣純喊：團結作戰贏回台中

民進黨提名下屆台中市長參選人、立委何欣純今天陪各派系多位黨籍市議員參選人到市黨部登記，她說自己是母雞，願意領導、帶領所有小雞深耕台中，深耕地方，把過去台中8年來遇到的問題，逐一找解方，失落了8年，希望透過這次團結作戰的力量，一定贏回台中。

何欣純表示，今天參選人聯合登記，象徵團結的台中隊，不分系統團結一致，一定可以贏回台中的基石，她說昨天日本國會大選，高市早苗獲勝，高市對全日本人講很清楚，她要帶日本走向哪個方向，讓自民黨獲得勝利；何欣純說，台中失落8年，看到不敢做決定扛責任的市長，讓台中市市政停滯，發展有限，她願意承擔責任，向市民承諾，要讓所有台中市民知道，何欣純願意負責任，為市政做對的決定。

民進黨直轄市議員提名初選，領表登記至10日。民進黨台中市新潮流派系議員參選人今天在市黨部舉辦初選登記聯合記者會。

新系於記者會中宣布，共推出13名議員參選人角逐黨內初選。包含現任議員王立任、林祈烽、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達、楊典忠、鄭功進、施志昌、謝志忠；回歸戰隊的前議員南屯選區張耀中；還有首次參選的新人北屯第8選區陳信秀及東勢、新社、石岡、和平第14選區詹智翔。

王立任表示，去年他擔任黨團總召和好夥伴們一起站出來揭發弊端讓市民知道，一起捍衛台中價值。他表示，這次13位共同投入選舉一起為台中努力，為的是讓台中更好！

立委王世堅、莊瑞雄今天陪同「台中英連線」議員參選人，到民進黨台中市黨部辦理黨內初選登記，「台中英連線」議員參選人，分別為第1選區（大甲、大安、外埔區）吳中源、第4選區（后里、豐原區）蔡怡萱、第5選區（神岡、大雅、潭子區）市議員蕭隆澤、第6選區（西屯區）市議員陳淑華、第8選區（北屯區）市議員謝家宜、第9選區（北區）市議員陳俞融、第11選區（東、南區）市議員陳雅惠、第13選區（大里、霧峰區）市議員張芬郁等8人。