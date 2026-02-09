快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／民進黨台南「換妃」傳言 王世堅：絕對不可能

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選。記者游振昇／攝影
民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選。記者游振昇／攝影

民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同，媒體問王世堅，台南市長人選陳亭妃可能被換傳聞，他當場回應絕對不可能。

2026九合一選舉

王世堅表示，民進黨有一定的黨紀和規矩，行之近40年，從來沒有民進黨員參與初選，結果出來後，還用其他方式想翻轉，這是絕對不可能的，他說林俊憲委員的品格絕對不可能做這樣的事，他願賭服輸，身為男子漢大丈夫的原則。

王世堅表示，民進黨台南初選剛完，又逢過年，林俊憲和台南議長以前合掛看板拜年，人之常情，他知道林俊憲心目中，一定會放下成見，支持陳亭妃參選，不只林俊憲委員，賴清德總統也一定會在公忙之餘，找時間下來為陳亭妃助選，因為台南、台中和高雄對民進黨展現政績很重要，民進黨這次志在必得。

經過「憲妃大戰」後至今，地方傳出未見整合跡象，立委陳亭妃與挺憲派未和解，地方也傳出「換妃」聲浪。

立委王世堅、莊瑞雄今天陪同「台中英連線」議員參選人，到民進黨台中市黨部辦理黨內初選登記，「台中英連線」議員參選人，分別為：第1選區（大甲、大安、外埔區）吳中源、第4選區(后里、豐原區）蔡怡萱、第5選區（神岡、大雅、潭子區）市議員蕭隆澤、第6選區（西屯區）市議員陳淑華、第8選區（北屯區）市議員謝家宜、第9選區（北區）市議員陳俞融、第11選區（東、南區）市議員陳雅惠、第13選區（大里、霧峰區）市議員張芬郁等8人。

立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同。記者游振昇／攝影
立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同。記者游振昇／攝影
立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同。記者游振昇／攝影
立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同。記者游振昇／攝影

議員 民進黨 王世堅
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英系9人戰首都議員！莊瑞雄和王世堅陪同登記：小雞活蹦亂跳

婉拒母雞！王世堅笑稱「我是雄性」：陪大家登記可寫入族譜

李貞秀國籍爭議王世堅也發聲 Cheap點出關鍵：賣國根本不需要中國籍

李貞秀身分爭議 王世堅：達到先前規定的陸配可從寬認定

相關新聞

「堅偉大戰」2.0正式打響！子弟兵投入初選 朱政麒：盼良性競爭

民進黨北市議員初選登記截止倒數三天，隸屬綠色友誼連線新人中山大同參選人朱政麒、大安文山參選人高揚凱今登記初選，而中山大同...

影／民進黨台南「換妃」傳言 王世堅：絕對不可能

民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同，媒體問王世堅，台南市長人選陳亭妃可能被...

民進黨台北市長人選王世堅基層呼聲高 昔戰友籲黨中央慎重考慮

民進黨台北市長提名人選傳出延到年後才會拍板，不少基層支持者也擔心影響氣勢，民進黨議員林世宗今登記議員初選也推薦昔日好戰友...

被問綠營北市長人選？王義川：交給賴清德、選對會傷腦筋

民進黨立委王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記。媒體問到台北市長人選，王義川說，牽動北北基桃選情，交給主...

迎戰2026南投綠營公職黨內登記 年後開工就開跑

隨2026年底選舉逼近，選戰升溫。民進黨南投縣黨部於春節年假結束後，開工首日即啟動黨內提名作業，23日起展開縣議員、鄉鎮...

柯文哲回竹縣掃街...基層搶C位爆推擠 離譜畫面曝光

民眾黨創黨主席柯文哲連續兩天到新竹宣講，昨天一早頂著寒風，替黨內小雞深入竹北市場掃街發紅包。未料活動現場卻意外上演一場「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。