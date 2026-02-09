黨內初選拖拖拉拉？ 鄭麗文：欲速則不達

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨主席鄭麗文9日在網路節目澄清外界對於黨內初選與協調的疑慮。（直播截圖）

「縣市長提名都按照遊戲規則走，不會偏袒特定候選人！」國民黨主席鄭麗文9日接受網路節目專訪時強調，台中、新竹縣等地都已經確定要做內參民調，而相關規定都是過去長期累積而成，並沒有偏袒特定候選人。她也保證，公開與私下她的態度都一樣，且藍白一定要合作，相關提名都會按照制度走。

內參民調行之有年

國民黨主席鄭麗文9日接受網路節目「歷史易起SHOW2.0」專訪。主持人「歷史哥」李易修問到目前的縣市長提名狀況，尤其是台中時，鄭麗文強調，國民黨過去已經在台中執政8年，因此這裡並非艱困選區，無法進行徵召，而是採取協調的方式，而她11月才上任，3月底前確定協調結果已經算是很早的。

鄭麗文說明，與有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔確定了大方向，相關的協調內容除了時間是3月底以外，與宜蘭沒有不同，包括不能對外公布民調、挑選民調公司等，而100%全民調有85%對比、15%互比這些都是過去請教專家的經驗，連7成民調、3成黨員都是，從來就沒有改過遊戲規則。

提名進度已經很快

「我12月就完成了艱困選區的提名！」鄭麗文強調，台南還有經過立委謝龍介與前立委陳以信的協調過程，而現任的縣市長自然是當然候選人，但希望他們不要太早進入選舉模式，稍晚就會進行提名，而國民黨過去大多5月才完成提名，如今3月底就要完成已經算很快了，而且一切就是遵照遊戲制度，不會偏袒任何人。

針對後續的藍白合，鄭麗文強調，與民眾黨主席黃國昌有高度共識，在野一定要團結，除了2026年選舉以外，最重要的是2028年重返執政，而協調與交涉的過程中難免會有各種挑戰與困難，「哪次選舉不是這樣？」但她認為一切會關關難過關關過，而且也強調，若有意爭取黨內提名者，連黨內協調過程都撐不過，大選只會更加困難。

不會偏袒特定人選

因此，她希望藉此能透過各種制度，讓最有戰鬥力的候選人出線。歷史哥也說，與其花時間糾結規則，不如在已經確認的遊戲規則下午努力。鄭麗文強調，若不是臨時要準備選市長的人，過去都已經做好準備。頻道底下有網民留言：「台中不能再更快了嗎？」鄭麗文再次重申，這已經是最快了，且楊瓊瓔在地方也有巨大政治能量，遊戲規則更要公平。

但鄭麗文也感謝江啟臣在黨內協調的聲明書上很快就簽了名。鄭麗文也指出，她沒有能力獨斷乾坤，也不是太上皇，不會指定任何人，若真的這樣，未來提名總統候選人會有很大問題，大家可能認為她是醬缸，但她承諾自己都會秉公處理，無論是對恩人、親人或仇人都一樣，遊戲規則該怎樣就怎樣，公開與私下的態度都是一致。

