高雄綠營4奶爸議員及擬參選人組問政連線 誓為孩子拚未來

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
民進黨4名奶爸議員及議員擬參選人，合組「育兒友善問政聯線」，未來將成為育兒家庭的最佳後盾。記者王昭月／翻攝
少子化是未來國安危機，民進黨高雄青壯世代議員邱俊憲、何權峰、黃文志及議員擬參選人蔡秉璁以「公僕爸爸」身分組成育兒友善問政連線，今早在民進黨高雄市黨部完成市議員初選登記，將聚焦育兒預算與照顧政策，落實「敢生、好孕、好養」的城市願景。

2026九合一選舉

四人強調，未來共同推出的政策主張是親身經歷非紙上談兵，更是4名爸爸、8個孩子的真實心聲，「為孩子站在一起，讓高雄成為最支持家庭的城市」。

育兒友善問政連線成員橫跨大岡山、三民、左楠及仁大鳥大選區，四名成員都是「現役爸爸」，孩子從嬰幼兒、幼兒園到國中小都有。他們表示，深知托育、課後照顧與經濟負擔的壓力，「育兒政策不該只是冷冰冰的數據，而是我們每天都在經歷的生活」，政府應成為家庭最強的後盾。

連線成員強調，孩子的成長只有一次，政策的落實不能慢。未來若能順利進入議會，將發揮「青壯世代」的行動力，嚴謹監督預算編列，務實推動友善家庭的各項措施，育兒政策需由有經驗、懂需求的奶爸公僕，為高雄的未來把關。

育兒 爸爸 議員
