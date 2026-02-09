迎戰2026南投綠營公職黨內登記 年後開工就開跑

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2026年九合一選舉，民進黨南投縣黨部縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等提名領表與登記程序黨內提名作業，自23日起至26日止。圖／民進黨南投縣黨部提供
2026年九合一選舉，民進黨南投縣黨部縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等提名領表與登記程序黨內提名作業，自23日起至26日止。圖／民進黨南投縣黨部提供

隨2026年底選舉逼近，選戰升溫。民進黨南投縣黨部於春節年假結束後，開工首日即啟動黨內提名作業，23日起展開縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等提名領表與登記程序，至26日止。另縣議員提名席次已確定，其他項目採開放登記提名。

2026九合一選舉

縣黨部指出，第四類縣議員、鄉鎮市長，以及第五類鄉鎮市民代表與村里長的黨內提名登記，將於上述期間在南投市玉井街縣黨部受理。登記參選縣議員與鄉鎮市長，須繳交登記費及保證金各新台幣10萬元，鄉鎮市民代表及村里長則各為5000元。

在縣議員提名席次方面，第一選區（南投市、名間鄉）提名5人，第二選區（草屯鎮、中寮鄉）提名4人，第五選區（埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉）提名3人，其餘5個選區各提名1人。

縣黨部表示，縣議員與鄉鎮市長若登記人數超過提名席次，將先行展開協調；若協調未果，預計3月初召開協調會議，仍無共識者，於3月4日至12日進行初選民調，必要時得延長一周。

議員 南投縣
