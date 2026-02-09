快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

被問綠營北市長人選？王義川：交給賴清德、選對會傷腦筋

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨立委王義川今早陪同正國會北市市議員參選人張銘祐（左）、林子揚（右）登記。記者洪子凱／攝影
民進黨立委王義川今早陪同正國會北市市議員參選人張銘祐（左）、林子揚（右）登記。記者洪子凱／攝影

民進黨立委王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記。媒體問到台北市長人選，王義川說，牽動北北基桃選情，交給主席賴清德、選對會去傷腦筋，相信農曆年後會有答案。

2026九合一選舉

對於民進黨北市長人選，王義川說，到現在民進黨主席賴清德、選對會，大家都還在考量，畢竟牽動北北基桃選情，現在新北、基隆都就位，北市長確定後，隊伍就會出現，這件事情交給賴清德、選對會傷腦筋，相信農曆年後會有答案，大家不用著急。

王義川也替兩位正國會參選人拉抬，他說，今天很開心榮幸來和大家推薦新人，中正萬華、中山大同是民主聖地，這些地方需要真正台派、台灣製造的來服務打拚，尤其台灣國家的首都議會裡面，不能沒有台派聲音，要一起捍衛台灣價值。

張銘祐全程台語致詞，他說，身為三寶爸也是基層出身，在20年前就在中正萬華生活，不是過水也非空降，完全是感受生活和打拚，自己大學生時，當時陳水扁總統執政時，台灣加入聯合國的起義，也親身到美國宣傳，在外交部長林佳龍時也持續投入公共事務，長期在媒體、政治幕僚打拚之下，希望選民肯定。

林子揚同樣以台語說，在外交、國安等事務參與10多年經驗，是民進黨重點栽培，更在第一線的外交場合，為台灣發聲、打拚，尤其台北市只有雙城論壇，只有中國，沒有全世界的視野，「雙城論壇後，馬上就是軍演包圍台灣。」希望踏入北市議會後，要帶台北市走出國外、國外帶到北市。

另外，媒體問到中山大同選情，林子揚說，現在離初選剩下一個月，將過去做好準備凸顯出來，登記完成後，大家各就各位努力，繼續呈現給大家，未來啟動車掃，與志同道合組成台灣外交隊，繼續往前衝。

外交部 王義川
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

韓國瑜曝總統新春邀五院長聚會 王義川：化解是好

自民黨眾院選大勝 台日關係走向 王義川：往前、友好、更緊密

鄭麗文3月中會見習近平？ 王義川酸：達到這幾個指標才能去

「世紀血案」爭議燒 王義川痛批無良：不後續製作就公開燒掉

相關新聞

柯文哲回竹縣掃街...基層搶C位爆推擠 離譜畫面曝光

民眾黨創黨主席柯文哲連續兩天到新竹宣講，昨天一早頂著寒風，替黨內小雞深入竹北市場掃街發紅包。未料活動現場卻意外上演一場「...

被問綠營北市長人選？王義川：交給賴清德、選對會傷腦筋

民進黨立委王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記。媒體問到台北市長人選，王義川說，牽動北北基桃選情，交給主...

迎戰2026南投綠營公職黨內登記 年後開工就開跑

隨2026年底選舉逼近，選戰升溫。民進黨南投縣黨部於春節年假結束後，開工首日即啟動黨內提名作業，23日起展開縣議員、鄉鎮...

高雄恐變天...賴瑞隆喊團結 陳冠安酸2018輸「不就是新潮流袖手旁觀」

作家苦苓一番民進黨可能丟高雄的言論，引起關注。民進黨高市長參選人賴瑞隆回應說絕不能大意，高雄過去已有深刻的歷史經驗。針對...

【即時短評】撒幣大賽？謝國樑送青年電動車喊停 童子瑋拚開長者支票

基隆市長謝國樑上任前送青年免費電動車政見，雖擄獲青年選票，但花13億後今年喊卡，競選連任的對手議長童子瑋，拋重陽和三節敬...

北市松信選區初選爆炸…三黨亂鬥 議員老將戒備

「朱家軍」楊智伃昨宣布投入國民黨北市松山信義選區議員初選，加上黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮等，將有六新人參戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。