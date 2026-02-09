被問綠營北市長人選？王義川：交給賴清德、選對會傷腦筋

民進黨立委王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記。媒體問到台北市長人選，王義川說，牽動北北基桃選情，交給主席賴清德、選對會去傷腦筋，相信農曆年後會有答案。

對於民進黨北市長人選，王義川說，到現在民進黨主席賴清德、選對會，大家都還在考量，畢竟牽動北北基桃選情，現在新北、基隆都就位，北市長確定後，隊伍就會出現，這件事情交給賴清德、選對會傷腦筋，相信農曆年後會有答案，大家不用著急。

王義川也替兩位正國會參選人拉抬，他說，今天很開心榮幸來和大家推薦新人，中正萬華、中山大同是民主聖地，這些地方需要真正台派、台灣製造的來服務打拚，尤其台灣國家的首都議會裡面，不能沒有台派聲音，要一起捍衛台灣價值。

張銘祐全程台語致詞，他說，身為三寶爸也是基層出身，在20年前就在中正萬華生活，不是過水也非空降，完全是感受生活和打拚，自己大學生時，當時陳水扁總統執政時，台灣加入聯合國的起義，也親身到美國宣傳，在外交部長林佳龍時也持續投入公共事務，長期在媒體、政治幕僚打拚之下，希望選民肯定。

林子揚同樣以台語說，在外交、國安等事務參與10多年經驗，是民進黨重點栽培，更在第一線的外交場合，為台灣發聲、打拚，尤其台北市只有雙城論壇，只有中國，沒有全世界的視野，「雙城論壇後，馬上就是軍演包圍台灣。」希望踏入北市議會後，要帶台北市走出國外、國外帶到北市。

另外，媒體問到中山大同選情，林子揚說，現在離初選剩下一個月，將過去做好準備凸顯出來，登記完成後，大家各就各位努力，繼續呈現給大家，未來啟動車掃，與志同道合組成台灣外交隊，繼續往前衝。