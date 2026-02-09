柯文哲回竹縣掃街...基層搶C位爆推擠 離譜畫面曝光
民眾黨創黨主席柯文哲連續兩天到新竹宣講，昨天一早頂著寒風，替黨內小雞深入竹北市場掃街發紅包。未料活動現場卻意外上演一場「卡C位」插曲，在媒體聯訪前，新竹縣議員林碩彥與竹北市民代表游雅婷在鏡頭前互不相讓，畫面曝光後引發熱議。
2026九合一選舉
柯文哲昨天前往竹北市場拜票，被點名參選竹北市長的新竹黨部主委、竹市副市長邱臣遠和林碩彥兩人在旁緊跟隨，與民眾熱絡互動。最後3人回到絹印春聯活動的現場時，柯也準備接受媒體聯訪。然而聯訪尚未開始，現場已瀰漫濃濃卡位氣氛。
新竹黨部主委、竹市副市長邱臣遠先到聯訪區等待，並拿著手機自拍、整理儀容。而左側已站定位的游雅婷，突然被林碩彥從後方推了一下肩膀，林順勢試圖擠進柯文哲與游之間，並連說「不對、不對」引來游雅婷的抗議，柯文哲見狀立刻出聲制止，並將游雅婷拉到自己前方，林碩彥只好退到後排，游雅婷則開心比出「YA」手勢。
不過卡位戲碼仍未落幕，林碩彥隨即拉著柯文哲的手示意「過來、過來」，整段「保位戰」前後僵持約1分多鐘，才終於就定位。最後又因為柯文哲前方的麥克風，因游雅婷拿著的方向難以收音，媒體抗議「這樣收不到聲音」。最後在台灣民眾黨發言人張彤喊著「麥克風我拿，我來我來，我很習慣拿mic，我蹲下去沒問題」，才結束這場卡位戰。
這段畫面經「民眾之聲」直播曝光後，在網路掀起討論，黨內有人留言喊「鏡頭一直卡在柯P前面，真的很難看」、「搶C位就算了，還硬拉阿北的手，太不禮貌」等質疑聲浪不斷。
