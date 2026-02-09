高雄恐變天...賴瑞隆喊團結 陳冠安酸2018輸「不就是新潮流袖手旁觀」

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
高雄市長陳其邁（左）與下屆市長人選、立委賴瑞隆（右）日前共同出席記者會活動。本報資料照片
高雄市長陳其邁（左）與下屆市長人選、立委賴瑞隆（右）日前共同出席記者會活動。本報資料照片

作家苦苓一番民進黨可能丟高雄的言論，引起關注。民進黨高市長參選人賴瑞隆回應說絕不能大意，高雄過去已有深刻的歷史經驗。針對賴瑞隆對於高雄市長選戰的說法，國民黨青年部前主任陳冠安表示，諷刺的是，陳其邁當年輸韓國瑜，其中一內部原因，不就是新系一開始心懷鬼胎，對暖男袖手旁觀？

2026九合一選舉

對於作家苦苓稱民進黨可能丟失高雄，賴瑞隆日前在與陳其邁合體的活動上，以2018韓流導致民進黨敗選為例，稱高雄過去已有深刻的歷史經驗，一定要團結所有力量，守住高雄。陳冠安酸「欸，新系的賴瑞隆真的有夠腹黑。」

「哪壺不開提哪壺！」也是北市港湖議員擬參選人的陳冠安說，「2018輸給韓國瑜的，不就是你身旁的陳其邁？」賴瑞隆還沒選上，就已經敢當面臭同黨現任市長的嗎？諷刺的是，陳其邁當年輸給韓國瑜，高雄地方都知道，其中一個內部原因，不就是新系一開始心懷鬼胎，對暖男袖手旁觀？

陳冠安說，不團結的不就是你新潮流？讓陳其邁輸，然後現在就要求陳其邁好好團結，幫新潮流、賴瑞隆抬轎？「吃人夠夠，暖男註定一輩子被新潮流霸凌。」

賴瑞隆 陳其邁 韓國瑜
