【即時短評】撒幣大賽？謝國樑送青年電動車喊停 童子瑋拚開長者支票

基隆市長謝國樑上任前送青年免費電動車政見，雖擄獲青年選票，但花13億後今年喊卡，競選連任的對手議長童子瑋，拋重陽和三節敬老金加倍發政見，1年增14億，鎖定長者謀福利。藍綠陷入「開支票換選票」惡性循環，遭疑「撒幣大賽」，對基隆造成沉重財政負擔。

每逢選舉「政見牛肉」雖討喜，伴隨財政負擔與排擠其社福資源爭議，應避免淪「煙火式」撒幣，要可長可久。此種無視財政紀律且不設排富條款的「假福利」有「易放難收」的弊病，看似雨露均霑，卻無益長遠發展。

童子瑋繼宣布重陽敬老金加倍後，再對長輩開出春節、端午節、中秋節的三節敬老金加倍，從3000元加碼到6000元，一年就是1萬8000元，要讓基隆變成最會照顧長輩城市。

長者頗為心動，但也成選戰攻防，市府說明經費龐大。這項政見與謝國樑上任前送的電動車「如出一轍」，青年和長者成藍綠拚市長爭取「大票倉」，都沒排富，遭疑「政策買票」之實。

謝國樑上任後推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年逾2萬人申請，補助約13億元，今年因財政吃緊暫停申請，任內第四年喊卡。

這項重大電動車政見，從選前的Gogoro變同等級，最後喊卡，引發「跳票」爭議，顯示開辦前沒有長遠規畫。政見支票人人會開，但深受財政影響，是否超出財政能力所及、有沒有配套都至為關鍵，必須妥善規畫，才不會變成為選票而倉促上路。

如營養午餐跟進台北市免費一樣，討好家長誰都想做，但重點是有沒有排擠福利政策，要能可長可久，做好資源的精準配置，恐流於短線操作。

超高齡化時代來臨，對長輩的照顧要更精準、務實，政見牛肉人人愛，不能淪討好或背離政策價值。青年免費電動車當初理想是做公益換車，且為達成節能減碳目標，但做公益取消，沒申請到的抱怨及充電棒套配不足爭議延燒，民意考驗將決定是成是敗。尤其未來基隆捷運長期龐大興建、營運財務壓力，福利政見很好但得審慎量力而為，有開源長遠規畫。

社福政策應具備持續性，而非人走政亡的斷頭政策，且須精準配置，將資源留給最需要的人，更須投資在硬體基礎建設或永續服務，而非現金、送車誘人。

當市庫須優先支應「齊頭式」平等的現金補貼時，真正需要資源的弱勢補助，甚至基隆未來須負擔的捷運重擔，都將面臨嚴重財政擠兌。

政見支票的代價最終仍由全體市民承擔。面對財政考驗，基隆需要量入為出的務實執政，而非債留子孫的假福利政見。