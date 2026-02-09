黨內勸進戰北市？鄭麗君：喜歡思考政策做政策

春節將至，民進黨力拚農曆年前敲定台北、桃園市長人選，盡早就戰鬥位置；但據了解，民進黨二○二六年選舉對策委員會在農曆年前暫無會議，也代表提名作業難以趕在年前完成。綠營人士指出，民進黨不缺人才，但誰才符合即戰力與貫徹「德意志」，會是關鍵考量。

被綠營視為台美關稅談判有功的行政院副院長鄭麗君，傳遭鎖定出戰台北市長。鄭麗君昨天在華視節目「新聞高峰會」重申，她是智庫出身，喜歡思考政策做政策，藉此為台灣奉獻，「我很誠實地說，過去十年問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

此外，責任區位於金門縣的民進黨不分區立委陳培瑜，近來屢被點名出戰國民黨立委陳玉珍；綠營人士分析，陳培瑜深耕教文領域，具台派色彩，也在擔任民進黨團書記長時展現戰力，形象清新有戰力，堪稱縣市長布局活棋。該人士指出，陳培瑜求學、創業都在花蓮，大罷免時期也率先對國民黨團總召傅崐萁開砲，且在本屆立院二度擔任民進黨團書記長，與黨團總召柯建銘共同作戰，不失為花蓮縣、新竹市考慮人選之一。