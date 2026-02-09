聽新聞
0:00 / 0:00

黨內勸進戰北市？鄭麗君：喜歡思考政策做政策

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

春節將至，民進黨力拚農曆年前敲定台北、桃園市長人選，盡早就戰鬥位置；但據了解，民進黨二○二六年選舉對策委員會在農曆年前暫無會議，也代表提名作業難以趕在年前完成。綠營人士指出，民進黨不缺人才，但誰才符合即戰力與貫徹「德意志」，會是關鍵考量。

2026九合一選舉

被綠營視為台美關稅談判有功的行政院副院長鄭麗君，傳遭鎖定出戰台北市長。鄭麗君昨天在華視節目「新聞高峰會」重申，她是智庫出身，喜歡思考政策做政策，藉此為台灣奉獻，「我很誠實地說，過去十年問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

此外，責任區位於金門縣的民進黨不分區立委陳培瑜，近來屢被點名出戰國民黨立委陳玉珍；綠營人士分析，陳培瑜深耕教文領域，具台派色彩，也在擔任民進黨團書記長時展現戰力，形象清新有戰力，堪稱縣市長布局活棋。該人士指出，陳培瑜求學、創業都在花蓮，大罷免時期也率先對國民黨團總召傅崐萁開砲，且在本屆立院二度擔任民進黨團書記長，與黨團總召柯建銘共同作戰，不失為花蓮縣、新竹市考慮人選之一。

鄭麗君 民進黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「一定是非來不可」鄭麗君逛台北國際書展 開心喊帶回73本好書

蔣萬安北市無人攖其鋒 學者：形象佳、有政績

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

震民調／綠北市王世堅支持度最高 力壓卓榮泰、鄭麗君

相關新聞

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

國民黨新北市長人選尚未出爐，有意參選的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然也還沒正式碰面，不過今天板橋里長聯誼會主席林...

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

行政院長卓榮泰今天到宜蘭視察鐵路高架化建設，從搭火車到抵達，現場只見民進黨立委、下屆縣長與縣議員參選人，清一色為綠營人士...

北市松信選區初選爆炸 三黨亂鬥 議員老將戒備

「朱家軍」楊智伃昨宣布投入國民黨北市松山信義選區議員初選，加上黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮等，將有六新人參戰...

新北汐金萬選區四席議員 藍綠白三方角逐

二○二六新北市第十一選區（汐止、萬里、金山）議員應選四席，過去長期藍綠各半，國民黨提名的廖先翔二○二四轉戰立委後空出一席...

賴總統挺何欣純 3個月訪台中5次

二○二六台中市長選情持續加溫，當國民黨還在上演「姐弟之爭」，民進黨提名人何欣純持續深化陸戰。賴清德總統昨以黨主席身分，在...

黨內勸進戰北市？鄭麗君：喜歡思考政策做政策

春節將至，民進黨力拚農曆年前敲定台北、桃園市長人選，盡早就戰鬥位置；但據了解，民進黨二○二六年選舉對策委員會在農曆年前暫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。