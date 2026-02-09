聽新聞
賴總統挺何欣純 3個月訪台中5次

聯合報／ 記者黃寅余采瀅游振昇／台中報導

二○二六台中市長選情持續加溫，當國民黨還在上演「姐弟之爭」，民進黨提名人何欣純持續深化陸戰。賴清德總統昨以黨主席身分，在何欣純競選辦公室與黨公職進行不公開座談。從去年十二月至今，賴總統已到台中五次，其中，今年已來四次，何欣純表示，賴清德特別關心台中發展，包括彰投苗，中台灣對賴來講是重中之重。

藍營方面，國民黨中央提到，擬參選台中市長的立委江啟臣與楊瓊瓔協議「同意民調擬將於三月廿五日至三月卅一日期間進行」，但江表示，黨中央未向他確認相關內容，自然沒有所謂「同意」或形成共識，他要求中央黨部對外澄清，以正視聽。

江啟臣指出，黨中央對外發布「擬於三月底前最後一周完成民調」的訊息，已明顯違反協議的第二項第二款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」的約定。為何反對公布民調時間？江啟臣強調，若對外公開民調時間，恐使民意調查受到外力介入，導致結果失真；既然黨中央發布訊息與協議不符，應立即對外說明。

楊瓊瓔昨表示，她也希望盡早「定於一尊」，制度既已確認，應依既定機制完成程序。她認為，只要程序站得住腳，最終結果自然能服眾；而「服眾」才能進一步凝聚力量，為選戰奠定穩固基礎，朝勝選目標邁進。

何欣純則轉述賴總統座談指出，多位與會者建議，中央好的政策要大大宣傳，若有落差，要去思考發生了什麼問題，如何檢討改進，讓中央好的政策能夠落實，全民有感。

至於國民黨台中市長初選擬於三月下旬展開作業，被市長盧秀燕質疑時程太晚，何欣純回應，國民黨內部的事情，還是要國民黨自己的遊戲規則去解決，她沒辦法評論。

