觀察站／徐欣瑩拉柯文哲釋訊號 為民調加分

聯合報／ 本報記者郭政芬

藍營新竹縣長初選競爭激烈，年後即將進入黨員投票與民調階段，立委徐欣瑩與民眾黨創黨主席柯文哲昨天「巧遇」，政治意涵不言可喻。這場同框，徐欣瑩陣營現場高喊「藍白合最麻吉」，要外界看見徐欣瑩是藍白合的最佳人選之一，更想起二○一八年柯文哲曾為徐欣瑩站台的「革命情感」。

2026九合一選舉

對徐欣瑩而言，這場巧遇不僅是話題操作，更帶有突圍意味。面對副縣長陳見賢的強勢挑戰，她在初選階段除了鞏固黨內基本盤，更須展現跨陣營整合的價值。徐與柯文哲同框互動，正是釋放訊號，有助於爭取泛藍與白營選民的認同，為即將到來的民調加分。

事實上，兩人互動並非首發，二○一八年柯文哲擔任台北市長期間，曾多次赴新竹為當時身兼民國黨主席、投入縣長選戰的徐欣瑩站台，兩人走訪城隍廟、傳統市場與地方店家，累積一定政治連結。此次再度同框，不僅喚起過往合作記憶，也讓「藍白合」的政治想像重新浮上檯面。

柯文哲此行返鄉頗具象徵意義，二○二四年總統大選，民眾黨在新竹縣獲得近三成六得票率，高於黨內全國平均的兩成六五，顯示白營在當地具備相當基礎。對國民黨而言，若要穩住竹北這一關鍵票倉，如何處理與民眾黨的關係，勢必成為選戰布局中不可迴避的課題。

不過，柯文哲在互動過程中始終未點名合作對象。他一方面強調「藍白合是大戰略」、「一定只會有一組候選人」，釋出整合善意；另方面，則將具體協商留待黨對黨機制處理，與藍營初選保持適度距離。此舉既維持彈性，也符合民眾黨不介入國民黨內部競爭的立場。

值得注意的是，民眾黨已定調不推派新竹縣長人選，戰略重心轉向爭取竹北市長席次。換言之，藍白之間的實質合作，不但牽動新竹縣選情，也連動民眾黨內部評估與角力。

柯文哲 徐欣瑩 藍白合
