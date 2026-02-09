聽新聞
0:00 / 0:00

徐欣瑩「巧遇」柯文哲 送客家麻糬喊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
爭取代表國民黨參選新竹縣長的立委徐欣瑩（左），昨在竹北市場旁「巧遇」民眾黨創黨主席柯文哲（右二），徐除了送客家麻糬，也致贈柯文哲一袋花生，代表「好事會發生」。記者郭政芬／攝影
爭取代表國民黨參選新竹縣長的立委徐欣瑩（左），昨在竹北市場旁「巧遇」民眾黨創黨主席柯文哲（右二），徐除了送客家麻糬，也致贈柯文哲一袋花生，代表「好事會發生」。記者郭政芬／攝影

二○二六新竹縣長選舉，國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選廝殺激烈，民眾黨創黨主席柯文哲昨到竹縣竹北市場旁發春聯，巧遇徐欣瑩。徐贈柯「客家麻糬」，取其「藍白合最麻吉」之意。柯文哲說，藍白合作是大方向，但具體細節仍將由中央黨部決定，黨對黨的談判原則上將由民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文對接。

2026九合一選舉

徐欣瑩與柯文哲同框，為選戰增添政治象徵意味。面對外界關注藍白合作進展，柯文哲指出，在二○二六地方選舉，藍白合作是大戰略，希望在新竹縣也是民眾黨跟國民黨協調，「一定會只有一組候選人」；只要候選人確定以後，都會討論如何合作，原則上還是會藍白合。

九合一選舉逼近，柯文哲連續兩天回到家鄉新竹，昨與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩彥合體掃街發春聯。徐欣瑩則在縣議員吳旭智陪同下赴市場拜年。對於巧遇一事，徐欣瑩表示，昨天剛好到竹北天后宮附近的市場發新年小紅包，因此前去問候柯文哲。

對於黨內初選競爭，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙說，陳見賢將遵照國民黨初選制度，爭取國民黨提名，「任何人願意關心新竹縣，我們都很支持且感謝」，目前就是持續勤走基層，提出實際的政策政見，爭取民眾認同。

至於竹北市長選舉布局，外界點名邱臣遠與林碩彥為可能人選。柯文哲表示，民眾黨在新竹地區得票率最高，在此有很強大的支持群眾，所以對民眾黨來講，竹北市長當然是要推出最好、最強的候選人來競爭，這也是今年的目標。

藍白合 新竹 柯文哲 徐欣瑩 九合一選舉
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民眾黨拚竹北市長 邱臣遠、林碩彥誰出線？柯文哲回應了

藍營縣長初選激烈！徐欣瑩、柯文哲市場「巧遇」同框

「世紀血案」惹議！柯文哲稱「別消費受害者」：歷史應盡快跨過去

藍竹縣長初選領表今截止 陳見賢最新民調領先…徐欣瑩呼籲全民調

相關新聞

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

國民黨新北市長人選尚未出爐，有意參選的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然也還沒正式碰面，不過今天板橋里長聯誼會主席林...

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

行政院長卓榮泰今天到宜蘭視察鐵路高架化建設，從搭火車到抵達，現場只見民進黨立委、下屆縣長與縣議員參選人，清一色為綠營人士...

北市松信選區初選爆炸 三黨亂鬥 議員老將戒備

「朱家軍」楊智伃昨宣布投入國民黨北市松山信義選區議員初選，加上黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮等，將有六新人參戰...

新北汐金萬選區四席議員 藍綠白三方角逐

二○二六新北市第十一選區（汐止、萬里、金山）議員應選四席，過去長期藍綠各半，國民黨提名的廖先翔二○二四轉戰立委後空出一席...

賴總統挺何欣純 3個月訪台中5次

二○二六台中市長選情持續加溫，當國民黨還在上演「姐弟之爭」，民進黨提名人何欣純持續深化陸戰。賴清德總統昨以黨主席身分，在...

黨內勸進戰北市？鄭麗君：喜歡思考政策做政策

春節將至，民進黨力拚農曆年前敲定台北、桃園市長人選，盡早就戰鬥位置；但據了解，民進黨二○二六年選舉對策委員會在農曆年前暫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。