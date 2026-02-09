徐欣瑩「巧遇」柯文哲 送客家麻糬喊

二○二六新竹縣長選舉，國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選廝殺激烈，民眾黨創黨主席柯文哲昨到竹縣竹北市場旁發春聯，巧遇徐欣瑩。徐贈柯「客家麻糬」，取其「藍白合最麻吉」之意。柯文哲說，藍白合作是大方向，但具體細節仍將由中央黨部決定，黨對黨的談判原則上將由民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文對接。

徐欣瑩與柯文哲同框，為選戰增添政治象徵意味。面對外界關注藍白合作進展，柯文哲指出，在二○二六地方選舉，藍白合作是大戰略，希望在新竹縣也是民眾黨跟國民黨協調，「一定會只有一組候選人」；只要候選人確定以後，都會討論如何合作，原則上還是會藍白合。

九合一選舉逼近，柯文哲連續兩天回到家鄉新竹，昨與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩彥合體掃街發春聯。徐欣瑩則在縣議員吳旭智陪同下赴市場拜年。對於巧遇一事，徐欣瑩表示，昨天剛好到竹北天后宮附近的市場發新年小紅包，因此前去問候柯文哲。

對於黨內初選競爭，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙說，陳見賢將遵照國民黨初選制度，爭取國民黨提名，「任何人願意關心新竹縣，我們都很支持且感謝」，目前就是持續勤走基層，提出實際的政策政見，爭取民眾認同。

至於竹北市長選舉布局，外界點名邱臣遠與林碩彥為可能人選。柯文哲表示，民眾黨在新竹地區得票率最高，在此有很強大的支持群眾，所以對民眾黨來講，竹北市長當然是要推出最好、最強的候選人來競爭，這也是今年的目標。