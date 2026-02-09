聽新聞
冷眼集／視察變輔選 卓揆格局小了
行政院長卓榮泰視察「宜蘭至羅東鐵路高架化」工程計畫，表面上是單純的交通建設考察，但在當前政治氛圍下，除了縣府，陪同的皆是綠營參選人，赤裸裸地以建設之名行輔選之實，全然無視行政中立原則。
2026九合一選舉
宜蘭鐵路高架化計畫討論多年，因經費分攤與環評進度多次延宕。卓榮泰視察，企圖消弭「中央卡地方」和反對北宜高鐵的負面輿論，建立民進黨「能做事、肯投資」的品牌形象，為二○二六地方選舉布局，隨著工程推動，效益甚至可達二○二八或更長遠。
視察過程中，隨行的黨籍立委或地方參選人藉此曝光，強調爭取預算的功勞，本難避免，但刻意撇開議會和在野黨，卻讓視察變調。
明眼人都能夠看得出，卓榮泰明為視察建設規畫，實際上是在為民進黨在宜蘭的政治基本盤加溫，昭告選民「重大建設由中央掌控」，將建設成果收割為中央執政果實，壓縮在野黨在相關議題上的發揮空間。
宜蘭鐵路高架化並非孤立計畫，卓榮泰此時拋出，最重要的技術目的顯然是輔選，其次是加碼銜接未來的「北宜高鐵」，整合「高鐵宜蘭站」與「台鐵宜蘭縣政中心站」，進而紓解近期對北宜高鐵的不滿聲浪，掃除行政障礙，確保高鐵延伸計畫如期推進。
此次視察，也是行政院對東部交通網絡的一次政治定錨，但改善交通兼做選舉操作，且僅邀請綠營參選人到場作秀，身為閣揆，格局未免太小。
