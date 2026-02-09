新北汐金萬選區四席議員 藍綠白三方角逐

二○二六新北市第十一選區（汐止、萬里、金山）議員應選四席，過去長期藍綠各半，國民黨提名的廖先翔二○二四轉戰立委後空出一席，如今國民黨新人「四搶一」，民進黨也有新人加入，加上民眾黨也會參選，讓原本相對單純的汐金萬選區今年變成大亂鬥。

本屆及上一屆新北市議員選舉，汐金萬選區議員均為藍二綠二，國民黨有白珮茹、廖先翔，民進黨為周雅玲、張錦豪，二○二四廖先翔轉戰立委成功，目前為藍一綠二。

藍營部分，今年包括北市立委羅智強辦公室主任何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區黨部主任陶威中及新北市政府民政局機要張珀源，四人勤訪基層布局，力求黨內初選出線。

民進黨則提名二人，張錦豪已登記參選爭取連任，新人朱誼臻也已登記參選，因領表登記至十日截止，周雅玲動態受關注。

民眾黨目標在新北市議會成立黨團，此選區原有黃國昌汐金萬辦公室主任陳語倢、民眾黨汐金萬主任黃守仕相互競爭，黃日前聲明指遭抹黑身心俱疲決定退出，陳可望代表民眾黨參選。

蕭敬嚴昨由廖先翔陪同，在汐止中正市場發送春聯，爭取民眾支持，廖先翔表示，汐金萬選區未料今年黨內要辦初選，民進黨也有新秀加入，民眾黨也提一席，選情更複雜，黨內四人無論誰出線，大家要一起協助取得勝選。

何元楷昨由北市立委王鴻薇相挺，兩人連袂前往汐止橫科市場拜票，王說支持年輕人投入選舉，汐金萬選區對國民黨並非舒適圈，非常樂見何元楷願投入為民服務。