聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨主席鄭麗文（前排右）今到屏東縣走訪屏東市中央市場。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（前排右）今到屏東縣走訪屏東市中央市場。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣為縣長參選人蘇清泉拉抬聲勢，最後一站到潮州鎮國民黨部與地方座談。談到藍白合，鄭麗文說，在野須團結，她與民眾黨主席黃國昌溝通順暢，若新北市長國民黨提名人選民調最強，黃國昌也允諾會馬上將看板拿下來換支持國民黨參選人。

鄭麗文今到屏東縣先到屏東市中央市場拜票發春聯，之後參加屏東市瑞光社區關懷據點成果展，最後到潮州鎮國民黨部與黨員座談。鄭麗文說，2026要贏、2028更要贏，不能讓民進黨見縫插針、漁翁得利，少數當選，少數總統，少數國會亂到今天，正事都不用做，浪費兩年，台灣沒有時間在內耗下去。

鄭麗文說，她跟民眾黨主席黃國昌都有大徹大悟，「在野力量必須團結」，她也跟各位報告，從她上任至今跟黃國昌的溝通都非常順暢，有共同決心。

鄭麗文說，她很佩服黃國昌，代表民眾黨爭取新北市長提名，很認真的選，很認真的希望能得到選民支持，但是黃國昌也說，如果最後跟國民黨提名人選比民調，國民黨的人是最強的，黃國昌也馬上將看板拿下來，換支持國民黨候選人，有氣魄有擔當，因為大家都知道大局很重要。

鄭麗文說，請大家放心，走到目前為止一切都順利，國民黨與民眾黨共同推台灣未來帳簿，替台灣孩子投資未來，法案已送進立法院。

對於屏東縣長選舉，鄭麗文說，民進黨有不能輸的壓力，國民黨有非贏不可的決心。鄭麗文說，她上任黨主席3個月與民眾黨溝通沒問題，提名作業也很積極，絕對沒有拖延，一切按照步驟制度。她每天有很多會面，各國代表、智庫、學者等，為什麼他們這麼重視好奇，因為全世界都不想看到兩岸打戰，支持國民黨就是支持和平，穩定兩岸關係，開創兩岸和平，這也是國民黨在台灣能發揮無法被取代的價值。

國民黨主席鄭麗文（後排左三）今到屏東縣最後一個行程到潮州鎮國民黨部與地方座談。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（後排左三）今到屏東縣最後一個行程到潮州鎮國民黨部與地方座談。記者劉星君／攝影

相關新聞

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

國民黨新北市長人選尚未出爐，有意參選的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然也還沒正式碰面，不過今天板橋里長聯誼會主席林...

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

行政院長卓榮泰今天到宜蘭視察鐵路高架化建設，從搭火車到抵達，現場只見民進黨立委、下屆縣長與縣議員參選人，清一色為綠營人士...

鄭麗文談藍白合：與黃國昌溝通順暢 在野力量須團結

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣為縣長參選人蘇清泉拉抬聲勢，最後一站到潮州鎮國民黨部與地方座談。談到藍白合，鄭麗文說，在野須團...

黨內勸進出戰台北市長 鄭麗君稱愛做政策：10年來從未深入思考

因台美關稅談判告捷，民進黨有意鎖定行政院副院長鄭麗君出戰台北市長。鄭麗君今天在華視節目「新聞高峰會」重申，她是是智庫出身...

選戰開打？楊鎮浯低調成立服務處 表態2026年「一定參選到底」

金門縣前縣長楊鎮浯今日正式成立「楊鎮浯服務處」，不像過往政治人物成立服務處時的高調作風，現場未放鞭炮、也沒有大量的花籃盆...

兩人「好馬吉」！廖先翔昔選立委他任總幹事 蕭敬嚴選新北議員他助攻

原任新北市議員的立委廖先翔，2024年競選立委時，國民黨前發言人蕭敬嚴擔任競選總幹事。廖先翔轉進國會問政，空出的席次，包...

