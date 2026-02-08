鄭麗文談藍白合：與黃國昌溝通順暢 在野力量須團結

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣為縣長參選人蘇清泉拉抬聲勢，最後一站到潮州鎮國民黨部與地方座談。談到藍白合，鄭麗文說，在野須團結，她與民眾黨主席黃國昌溝通順暢，若新北市長國民黨提名人選民調最強，黃國昌也允諾會馬上將看板拿下來換支持國民黨參選人。

鄭麗文今到屏東縣先到屏東市中央市場拜票發春聯，之後參加屏東市瑞光社區關懷據點成果展，最後到潮州鎮國民黨部與黨員座談。鄭麗文說，2026要贏、2028更要贏，不能讓民進黨見縫插針、漁翁得利，少數當選，少數總統，少數國會亂到今天，正事都不用做，浪費兩年，台灣沒有時間在內耗下去。

鄭麗文說，她跟民眾黨主席黃國昌都有大徹大悟，「在野力量必須團結」，她也跟各位報告，從她上任至今跟黃國昌的溝通都非常順暢，有共同決心。

鄭麗文說，她很佩服黃國昌，代表民眾黨爭取新北市長提名，很認真的選，很認真的希望能得到選民支持，但是黃國昌也說，如果最後跟國民黨提名人選比民調，國民黨的人是最強的，黃國昌也馬上將看板拿下來，換支持國民黨候選人，有氣魄有擔當，因為大家都知道大局很重要。

鄭麗文說，請大家放心，走到目前為止一切都順利，國民黨與民眾黨共同推台灣未來帳簿，替台灣孩子投資未來，法案已送進立法院。