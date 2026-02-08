黨內勸進出戰台北市長 鄭麗君稱愛做政策：10年來從未深入思考

因台美關稅談判告捷，民進黨有意鎖定行政院副院長鄭麗君出戰台北市長。鄭麗君今天在華視節目「新聞高峰會」重申，她是是智庫出身，喜歡思考政策做政策，藉此為台灣奉獻，「我很誠實地說，過去10年問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

鄭麗君表示，謝謝大家有這項討論，這也是個期待，但這件事對她而言就像考古題，從擔任立委時就有這樣的說法；她提到，2020年卸任文化部長時，有人說她卸任是為了選舉，可是事後證明沒有，自己就是照顧孩子。「我說過，我是一個說什麼、做什麼，做什麼說什麼的人，其實我也非常敬佩投入選舉的朋友，因為這是民主政治的核心」。

不過，鄭麗君說，自己是智庫出身，喜歡思考政策做政策，所以選擇一個可以為台灣奉獻的方式，來盡一點心力。

至於是否曾經有飄過參選台北市長的念頭，鄭麗君回應，「我很誠實地說，過去10年問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。