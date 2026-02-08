李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

國民黨新北市長人選尚未出爐，有意參選的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然也還沒正式碰面，不過今天板橋里長聯誼會主席林榮彩舉辦餐敘，李四川與新北市長侯友宜同桌，與會人士指出，兩人台下互動熱絡，多次咬耳朵，台上侯友宜更稱讚李四川在台北表現和與新北的淵源，李也大力讚賞侯友宜在新北的政績。

同桌的新北市議員林國春轉述指出，侯友宜在會場公開肯定李四川在台北市的表現，也說李曾任新北市副市長，對地方事務相當熟悉；李則稱讚侯任內推動「行動治理」等政策，讓市民在新北安居樂業，成效有目共睹。

林國春提到，這場春酒在今天中午舉行，李四川比活動時間更早抵達，逐桌向里長致意，展現高度親和力，該場活動由里長聯誼會主席、連霸十屆里長林榮彩邀請。

林國春表示，李四川現居板橋民族里，本身也是里民，與地方關係深厚，活動現場也有多位地方人士出席，包括前曾文振、立委葉元之等人都有參加，李也向民族里長葉成和說「我是你管的」。

林榮彩受訪也說，自己認識李四川已有二十多年，去年也曾邀請他參加相關活動，活動中川伯跟侯市長互動良好，兩人常常低聲交談，氣氛自然。

不過她表示，他在私下問過李四川，但李多表示「目前不談選舉」，不過林榮彩也說，李四川近期忙於輝達簽約事宜，相信未來就能全心投入新北一戰。

林榮彩指出，李四川早年在周錫偉縣長任內擔任工務局長，之後在朱立倫市長八年任期出任副市長，長期與基層里長保持良好互動，是「真正在做事的人」，具親和力與樸實作風，深受地方肯定。