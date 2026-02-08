快訊

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

台灣半導體產能4成轉移至美國？鄭麗君：清楚向美方表示不可能

飛機降落「輪胎突脫落」誇張畫面曝光 桃園機場北跑道急關閉

選戰開打？楊鎮浯低調成立服務處 表態2026年「一定參選到底」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣前縣長楊鎮浯今日低調成立「楊鎮浯服務處」，楊鎮浯未明確宣示參選職位，僅強調「2026年一定會參選到底」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣前縣長楊鎮浯今日低調成立「楊鎮浯服務處」，楊鎮浯未明確宣示參選職位，僅強調「2026年一定會參選到底」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣前縣長楊鎮浯今日正式成立「楊鎮浯服務處」，不像過往政治人物成立服務處時的高調作風，現場未放鞭炮、也沒有大量的花籃盆栽，楊鎮浯未明確宣示參選職位，僅強調「2026年一定會參選到底」，至於記者追問究竟投入縣長或立委選戰，他則未正面回應，語帶保留。

2026九合一選舉

楊鎮浯表示，自上屆縣長任期屆滿卸任後，雖不再擔任公職，但服務鄉親的工作從未中斷，仍持續協助處理民生陳情、政策諮詢與地方發展建議，只是近3年在台北農產公司服務期間，不少鄉親反映「有事不知道要到哪裡找他」，因此才決定設立固定服務處，讓民眾有明確窗口。

他指出，隨著本屆縣長任期即將屆滿，地方上確實有不少鄉親關心未來縣政走向，並勸進他持續為金門付出。楊鎮浯坦言，地方普遍期待金門不要淪為政治鬥爭的戰場，而是需要一位善於溝通、理解治理本質，並能在不同政黨之間，為金門爭取最大利益的人。

楊鎮浯強調，無論身處何種角色，從政初衷始終未變，就是「把事情做好、為鄉親服務」，金門的發展需要理性對話與務實治理，而非對立與消耗。此次成立服務處，目的單純，就是陪伴鄉親、傾聽民意，未來將安排專人駐點，提供即時協助。

針對參選時程與動向，楊鎮浯說，目前仍在北農任職，台北市長蔣萬安相當重視北農在全台農業穩定與消費者權益上的角色，也希望他能持續協助，因此相關安排仍需溝通。但他明確表示，農曆年後一定會回到金門，並妥善交代北農工作，展現回鄉參選的決心。

此外，楊鎮浯也透露，黨中央已介入協調，但尚未達成共識。他表示，已向黨中央表達，希望縣長選舉能採取開放方式，讓黨內有志投入公共服務的同志「兄弟登山、各自努力」，避免在民進黨空間有限的金門、馬祖，過早出現黨內廝殺內耗。

楊鎮浯認為，黨員在地方的努力本身就是為黨加分，若在選戰尚未正式開打前就陷入內部競爭，未必符合整體利益。他強調，相關主張都是從金門最大利益及國民黨整體大局出發，希望在競爭中合作，為地方爭取最大發展空間。

金門縣前縣長楊鎮浯今日低調成立「楊鎮浯服務處」，楊鎮浯（右二）與妻子張婭玲（右一）與2位女兒一起秀出賀年的小卡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣前縣長楊鎮浯今日低調成立「楊鎮浯服務處」，楊鎮浯（右二）與妻子張婭玲（右一）與2位女兒一起秀出賀年的小卡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣前縣長楊鎮浯今日低調成立「楊鎮浯服務處」，不像過往政治人物成立服務處時的高調作風，現場未放鞭炮、也沒有大量的花籃盆栽，引起民眾議論。記者蔡家蓁／攝影
金門縣前縣長楊鎮浯今日低調成立「楊鎮浯服務處」，不像過往政治人物成立服務處時的高調作風，現場未放鞭炮、也沒有大量的花籃盆栽，引起民眾議論。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯 金門
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

連9年跨海送暖 南投1婚宴會館為金門弱勢家庭辦愛心圍爐

藍營軍系組織再布局 黃復興黃國金委員會金門成軍、全國第21個

日本眾議院大選 朝野各黨魁12天拜票繞地球1.8圈

日本眾議院選舉今登場！高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

相關新聞

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

國民黨新北市長人選尚未出爐，有意參選的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然也還沒正式碰面，不過今天板橋里長聯誼會主席林...

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

行政院長卓榮泰今天到宜蘭視察鐵路高架化建設，從搭火車到抵達，現場只見民進黨立委、下屆縣長與縣議員參選人，清一色為綠營人士...

選戰開打？楊鎮浯低調成立服務處 表態2026年「一定參選到底」

金門縣前縣長楊鎮浯今日正式成立「楊鎮浯服務處」，不像過往政治人物成立服務處時的高調作風，現場未放鞭炮、也沒有大量的花籃盆...

兩人「好馬吉」！廖先翔昔選立委他任總幹事 蕭敬嚴選新北議員他助攻

原任新北市議員的立委廖先翔，2024年競選立委時，國民黨前發言人蕭敬嚴擔任競選總幹事。廖先翔轉進國會問政，空出的席次，包...

彰化政界三大母雞同台 彰化家扶新春圍爐暖意十足

彰化家扶中心今天在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，現場溫馨熱鬧。彰化縣長王惠美、代表民進黨參選下屆彰化縣長的...

王鴻薇陪何元楷市場拜票 送包子和粽子力挺黨內初選「包中」

爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，今邀台北市立委王鴻薇一起到汐止橫科市場拜票。王送上包子、粽子，象徵「包中」好兆頭，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。