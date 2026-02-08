新北市長人選民調若藍營最強…黃國昌「馬上取下招牌」 鄭麗文讚有氣魄

快訊

中央社／ 屏東縣8日電
國民黨主席鄭麗文（前排中）8日南下屏東，與屏東縣長參選人蘇清泉（左3）合體拜年、拉票，並到潮州鎮國民黨部與黨員見面座談。中央社
國民黨主席鄭麗文今天在屏東縣潮州黨部座談會中表示，上任後與民眾黨主席黃國昌溝通順暢，有共識在野必須團結，如新北市長國民黨提名人選民調最強，黃國昌會支持藍營候選人。

2026九合一選舉

鄭麗文今天南下屏東，與屏東縣長參選人蘇清泉合體拜年、拉票。先到屏東市中央市場掃街發春聯，接著到瑞光社區參加關懷據點成果展，最後至潮州鎮國民黨部與黨員見面座談。

鄭麗文在座談會中演說指出，2026年要贏、2028年更要贏，不能讓民進黨見縫插針、漁翁得利。她表示，少數總統與少數國會亂到今天，正事都不用做了，浪費2年時間鬥來鬥去。台灣已經沒時間再浪費內耗，總統賴清德卻無心做事，只想整在野黨。

鄭麗文說，她與黃國昌因此大徹大悟，都知道大方向很重要，在野力量必須團結。她上任至今與黃國昌溝通非常順暢，都有共同心意與決心。黃國昌認真參選新北市長，希望獲得選民支持，但他同時也表示，如果最後跟國民黨提名人選比民調，國民黨的人最強，他也「馬上招牌拿下來，換支持國民黨的候選人」，這就是「有氣魄、有擔當」。

鄭麗文說，請大家放心，走到目前為止一切都很順利。國民黨與民眾黨還共同推出「台灣未來帳戶TFA」，要替孩子投資未來，法案已送至立法院。

鄭麗文提及，希望年底選舉重點突破屏東縣。她一路與蘇清泉討論屏東農漁產品如何擴大市場，沒有中國大陸的市場差很多，屏東最重要的觀光旅遊業也是如此。九二共識、反對台獨，也沒有少一塊肉，不但不賠錢，還可以賺大錢並免於戰爭。前總統馬英九8年就已證明，不需要付出任何代價，反而有陸客、陸生來台，促進兩岸交流；台灣要和平，沒有要變成第2個烏克蘭。

國民黨 鄭麗文 黃國昌 藍白合 新北
