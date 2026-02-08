兩人「好馬吉」！廖先翔昔選立委他任總幹事 蕭敬嚴選新北議員他助攻

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨前發言人蕭敬嚴（中）爭取國民黨提名參選新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員，立委廖先翔（右）今陪蕭在汐止市場發送「好馬吉」春聯 。圖／蕭敬嚴提供
國民黨前發言人蕭敬嚴（中）爭取國民黨提名參選新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員，立委廖先翔（右）今陪蕭在汐止市場發送「好馬吉」春聯 。圖／蕭敬嚴提供

原任新北市議員的立委廖先翔，2024年競選立委時，國民黨前發言人蕭敬嚴擔任競選總幹事。廖先翔轉進國會問政，空出的席次，包含蕭敬嚴在內有多人競逐。廖和蕭「兄弟做伙拚」，今連袂在市場發送「好馬吉」春聯，爭取民眾支持。

2026九合一選舉

國民黨目前有4人表態在新北市第11選區（汐止、萬里、金山）參選市議員，分別是蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中，以及新北市政府民政局機要秘書張珀源。

蕭敬嚴說，2022年新北市議員選戰，他接受國民黨徵召，在第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）參選時，便與在相鄰選區參選的廖先翔相互打氣。

蕭敬嚴表示，他與廖先翔對東北角的發展有共同願景及熱血，因此當廖投入2024年立委選戰，他便義不容辭擔任競選總幹事，從戰略布局到跑遍大街小巷，助攻廖先翔勝選。

蕭敬嚴回到家鄉參選議員，希望延續廖先翔在選區服務的薪火。他說，廖在國會爭取預算，地方也需要懂政策、有經驗的人接力守護。藉由他在國民黨中央擔任發言人與青年部主任的歷練，結合廖先翔深耕地方的經驗，中央地方聯手，將更能讓鄉親感受到「專業傳承，服務加乘」的實質改變。

廖先翔和蕭敬嚴今天一起在汐口市場現身，發送春聯。蕭敬嚴說，廖公開力挺他，是因為認為他有中央的高度與地方的熱情，是接棒服務的最佳人選，懇請鄉親黨內初選唯一支持蕭敬嚴。他和廖先翔目標一致，青壯代政治人物在中央和地方聯手，有信心成為鄉親眼中「黃金拍檔，勢不可擋」的服務團隊。

國民黨前發言人蕭敬嚴（左）爭取國民黨提名參選新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員，立委廖先翔（右）今陪蕭在汐止市場發送「好馬吉」春聯。圖／蕭敬嚴提供
國民黨前發言人蕭敬嚴（左）爭取國民黨提名參選新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員，立委廖先翔（右）今陪蕭在汐止市場發送「好馬吉」春聯。圖／蕭敬嚴提供
國民黨前發言人蕭敬嚴（左一）爭取國民黨提名參選新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員，立委廖先翔（右二）今陪蕭在汐止市場發送「好馬吉」春聯。圖／蕭敬嚴提供
國民黨前發言人蕭敬嚴（左一）爭取國民黨提名參選新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員，立委廖先翔（右二）今陪蕭在汐止市場發送「好馬吉」春聯。圖／蕭敬嚴提供
國民黨前發言人蕭敬嚴（右）爭取國民黨提名參選新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員，立委廖先翔（中）今陪蕭在汐止市場發送「好馬吉」春聯。圖／蕭敬嚴提供
國民黨前發言人蕭敬嚴（右）爭取國民黨提名參選新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員，立委廖先翔（中）今陪蕭在汐止市場發送「好馬吉」春聯。圖／蕭敬嚴提供

蕭敬嚴 廖先翔 國民黨 春聯 新北
