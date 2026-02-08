彰化政界三大母雞同台 彰化家扶新春圍爐暖意十足

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶中心今天在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，代表民進黨參選下屆彰化縣長的立委陳素月（中），以及被外界視為可能代表國民黨參選縣長的立委謝衣鳯（左）皆到場。圖／彰化家扶提供
彰化家扶中心今天在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，代表民進黨參選下屆彰化縣長的立委陳素月（中），以及被外界視為可能代表國民黨參選縣長的立委謝衣鳯（左）皆到場。圖／彰化家扶提供

彰化家扶中心今天在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，現場溫馨熱鬧。彰化縣長王惠美、代表民進黨參選下屆彰化縣長的立委陳素月，以及被外界視為可能代表國民黨參選縣長的立委謝衣鳯皆到場，三人皆被視為下屆縣長選舉的重要角色，此番同框為活動增添話題性。

現場由家扶兒帶來精彩的醒獅表演，除了舞獅表演外，今年也安排戰鼓演出，孩子們的才藝與自信，點燃全場的熱血與活力。彰化家扶主任王震光表示，今年適逢彰化家扶中心在地服務60週年，今天在益源古厝舉辦幸福年菜活動，花費280多萬元購買足夠數量的年菜，感謝所有貴賓以及家扶後援團體與企業的大力支持與贊助，順利達成目標。

彰化家扶中心指出，年菜募集起源2013年，曾有家扶兒在聖誕圓夢計畫的卡片上寫下「每次過年都只能吃簡單的火鍋或青菜，好羨慕別人家有豐盛的年夜飯」這段話，開啟彰化家扶年菜募集至今已達11年，累積募集超過1萬7千套年菜，每年於農曆前夕由後援團體、企業、民眾，甚至是曾受扶助的自立青年協力捐贈，認捐一套或數套，讓家扶 1700 多戶家庭能享用一份熱騰騰的年菜。

王惠美表示，彰化家扶中心在主委及主任的帶領之下，守護無數孩子，讓他們接受良好教育、得到最好照顧。感謝大家樂捐年菜，讓這些受扶助的家庭，能夠品嘗到最讓人溫暖的團圓飯。

彰化家扶中心今天在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，彰化縣長王惠美到場參與。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，彰化縣長王惠美到場參與。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，現場溫馨熱鬧。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，現場溫馨熱鬧。記者林敬家／攝影

