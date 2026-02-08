清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

行政院長卓榮泰今天到宜蘭視察鐵路高架化建設，從搭火車到抵達，現場只見民進黨立委、下屆縣長與縣議員參選人，清一色為綠營人士，連縣議會也未接獲通知。國民黨籍議長張勝德得知後抗議「視察行程變調，成了輔選列車」；縣議會黨團也痛批執政黨作法太超過，赤裸裸上演「選舉秀」。

行政院長卓榮泰視察從羅東搭火車到宜蘭站，宣布過年前可望核定該重大建設。簡報會場排列的縣議會座位只見民進黨民代，旁邊還站了許多綠營參選人。卓榮泰開口致詞前稱讚，看到很多想要參選的新秀；綠營縣議員林麗發言盼趕快核定，不要到了選舉，才又來提鐵路高架化。

據了解，縣政府上周五臨時接獲通知院長要來視察，未被要求準備簡報資料及通知議會；縣議會秘書長官伸科說，沒有接到院長要來視察的通知，縣議會不知道有這場重要視察。

縣議會是地方最高民意機關，議長張勝德得知後抗議「視察行程變調成輔選列車」，痛批民進黨眼中只有黨意，踐踏宜蘭最高民意。

他說，行政院公務視察理當為地方建設而來、理應不分黨派通知在地議員，但卻獨厚特定政黨人士，甚至將「擬參選人」奉為上賓，這種「選擇性通知」與「排他性操作」嚴重違反行政中立，將國家資源淪為政黨私器，更藐視縣議會民意機關。

張勝德強調，中央每一分資源都是來自納稅人的血汗錢，不是民進黨的私房錢。如果行政院長的行程安排不是為了照顧全體民眾、不是為了建設更好的台灣，而是為了替特定政黨候選人造勢、鋪路，證明在民進黨心中，選舉利益高於百姓福祉，政黨權力大於國家體制。

張勝德呼籲民進黨政府還給宜蘭一個乾淨、公平的競爭空間，停止公器私用，宜蘭鄉親眼睛是雪亮的，心中只有選舉、沒有老百姓的政黨，終將被民意所唾棄。

國民黨宜蘭縣議會黨團書記長林義剛批評這場視察沒什麼新進展，充其量是上演一場「選舉秀」，作球給一群想要參選的人，民進黨執政的這個政府「有什麼不敢做」，真的「太超過」了。

爭取參選縣長提名的藍營立委吳宗憲表示，中央政府不要時時刻刻都在「搞選舉」，宜蘭鐵路高架化建設是地方每個人都很在乎的議題，也有很多心中的想法想要提出，結果行政院在這個時候還為「選舉考量」刻意分彼此，期待政府能夠更在乎人民的聲音。