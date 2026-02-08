拚初選民調 蔡其昌曝林亮君「一特質」能幫民眾解決問題
2026議員選舉，民進黨年後將初選民調，加入民進黨首度參與中山大同選區初選的議員林亮君拚連任，今邀立委蔡其昌一同發送「台灣尚勇」春聯，並幫粉絲簽名，儘管今天天氣冷颼颼，現場仍大排長龍。
2026九合一選舉
初選前特地陪林亮君發春聯，蔡其昌受訪表示，林亮君不僅是她的好朋友，更重要是林的表現他也看在眼裡，尤其林亮君在足球、棒球運動的推動，有目共睹，過去就曾有一次明星賽林亮君還特地到台北大巨蛋找他，所以地方議會也需要有支持體育運動到優秀議員。
「很會盧！」蔡其昌也提到，今天來的另外一個原因，就是林亮君打電話打了不下十次說春聯不夠，還有說很多棒球粉絲敲碗要他來簽名，真的是「很會盧」的議員，對民代來說「很會盧」是很好的，議員要跟市府盧幫民眾解決問題。
對於前輩來加持，林亮君直呼「真的很感動！」尤其民眾一直希望會長的春聯能加碼再加碼，所以狂扣會長快來大同區，尤其今年三月台灣也將出戰，今年會是棒球值得期待的一年，看到今天看到人潮果真會長魅力無法擋，感謝會長一路以來，運動的付出與努力，身為後輩，只能看到會長的車尾燈，持續學習。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。