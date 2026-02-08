拚初選民調 蔡其昌曝林亮君「一特質」能幫民眾解決問題

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨年後將初選民調，加入民進黨首度參與中山大同選區初選的議員林亮君拚連任，今邀立委蔡其昌一同發送「台灣尚勇」春聯，並幫粉絲簽名，儘管今天天氣冷颼颼，現場仍大排長龍。記者林麗玉／攝影
民進黨年後將初選民調，加入民進黨首度參與中山大同選區初選的議員林亮君拚連任，今邀立委蔡其昌一同發送「台灣尚勇」春聯，並幫粉絲簽名，儘管今天天氣冷颼颼，現場仍大排長龍。記者林麗玉／攝影

2026議員選舉，民進黨年後將初選民調，加入民進黨首度參與中山大同選區初選的議員林亮君拚連任，今邀立委蔡其昌一同發送「台灣尚勇」春聯，並幫粉絲簽名，儘管今天天氣冷颼颼，現場仍大排長龍。

2026九合一選舉

初選前特地陪林亮君發春聯，蔡其昌受訪表示，林亮君不僅是她的好朋友，更重要是林的表現他也看在眼裡，尤其林亮君在足球、棒球運動的推動，有目共睹，過去就曾有一次明星賽林亮君還特地到台北大巨蛋找他，所以地方議會也需要有支持體育運動到優秀議員。

「很會盧！」蔡其昌也提到，今天來的另外一個原因，就是林亮君打電話打了不下十次說春聯不夠，還有說很多棒球粉絲敲碗要他來簽名，真的是「很會盧」的議員，對民代來說「很會盧」是很好的，議員要跟市府盧幫民眾解決問題。

對於前輩來加持，林亮君直呼「真的很感動！」尤其民眾一直希望會長的春聯能加碼再加碼，所以狂扣會長快來大同區，尤其今年三月台灣也將出戰，今年會是棒球值得期待的一年，看到今天看到人潮果真會長魅力無法擋，感謝會長一路以來，運動的付出與努力，身為後輩，只能看到會長的車尾燈，持續學習。

民進黨年後將初選民調，加入民進黨首度參與中山大同選區初選的議員林亮君拚連任，今邀立委蔡其昌一同發送「台灣尚勇」春聯，並幫粉絲簽名，儘管今天天氣冷颼颼，現場仍大排長龍。記者林麗玉／攝影
民進黨年後將初選民調，加入民進黨首度參與中山大同選區初選的議員林亮君拚連任，今邀立委蔡其昌一同發送「台灣尚勇」春聯，並幫粉絲簽名，儘管今天天氣冷颼颼，現場仍大排長龍。記者林麗玉／攝影

林亮君 議員 春聯 蔡其昌
