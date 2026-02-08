王鴻薇陪何元楷市場拜票 送包子和粽子力挺黨內初選「包中」

爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，今邀台北市立委王鴻薇一起到汐止橫科市場拜票。王送上包子、粽子，象徵「包中」好兆頭，祝福何元楷在黨內初選出線，並在2026年選戰中勝出，當選新北市議員。

新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）應選4度議員，2022年選舉維持藍、綠各2席的局面。國民黨市議員是白珮茹和廖先翔，民進黨是周雅玲和張錦豪。

廖先翔投入2024年立委選舉勝選，空出的議員席次，目前有4人表能爭取代表國民黨參選，分別是台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴，擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源。

王鴻薇今天上午陪何元楷橫科市場，向民眾拜早年並尋求支持時，稱讚何元楷非常的優秀，過去曾擔任桃園市長張善政競選時的發言人，也在台北市政府做過新聞事務的幕僚，目前擔任羅智強辦公室主任，歷練非常豐富，又有服務熱情。

王鴻薇說，她支持很多年輕人投入選舉，汐萬金選區對國民黨來說，並不是舒適圈，何元楷願意投入選舉，想為基層來服務，她也非常樂見，希望大家接到民調電話的時候，請唯一支持何元楷。

何元楷表示，王鴻薇在立法院問政，多項評鑑名列前茅，是他非常敬重的前輩。反罷免期間他除協助羅智強，也曾跨區支援王鴻薇。當時面對所謂「大惡罷」，始終認為「同黨一命」，沒有任何人是局外人，沒有人可以被輕易犧牲。

何元楷說，他出席王鴻薇反罷免說明會、街頭演講等活動，雙方建立起深厚合作情誼，也更珍惜與黨內夥伴並肩作戰的經驗。今天邀王一起到橫科市場，希望藉著她的高人氣，向民眾傳遞團結與努力的精神。

何元楷表示，今天與王鴻薇問候攤商和民眾過程中，不少人停下腳步為他加油打氣，還有店家送他熱騰騰的佛跳牆暖身，也有人握著他的手，激動地說「你一定要贏，國民黨要靠年輕人，下架民進黨。」