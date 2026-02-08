快訊

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

王鴻薇陪何元楷市場拜票 送包子和粽子力挺黨內初選「包中」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台北市立委王鴻薇（右）今與爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷（左），前往汐止橫科市場拜票，請託民眾助何在國民黨黨內初選民調出線。圖／何元楷提供
台北市立委王鴻薇（右）今與爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷（左），前往汐止橫科市場拜票，請託民眾助何在國民黨黨內初選民調出線。圖／何元楷提供

爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，今邀台北市立委王鴻薇一起到汐止橫科市場拜票。王送上包子、粽子，象徵「包中」好兆頭，祝福何元楷在黨內初選出線，並在2026年選戰中勝出，當選新北市議員。

2026九合一選舉

新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）應選4度議員，2022年選舉維持藍、綠各2席的局面。國民黨市議員是白珮茹和廖先翔，民進黨是周雅玲和張錦豪。

廖先翔投入2024年立委選舉勝選，空出的議員席次，目前有4人表能爭取代表國民黨參選，分別是台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴，擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源。

王鴻薇今天上午陪何元楷橫科市場，向民眾拜早年並尋求支持時，稱讚何元楷非常的優秀，過去曾擔任桃園市長張善政競選時的發言人，也在台北市政府做過新聞事務的幕僚，目前擔任羅智強辦公室主任，歷練非常豐富，又有服務熱情。

王鴻薇說，她支持很多年輕人投入選舉，汐萬金選區對國民黨來說，並不是舒適圈，何元楷願意投入選舉，想為基層來服務，她也非常樂見，希望大家接到民調電話的時候，請唯一支持何元楷。

何元楷表示，王鴻薇在立法院問政，多項評鑑名列前茅，是他非常敬重的前輩。反罷免期間他除協助羅智強，也曾跨區支援王鴻薇。當時面對所謂「大惡罷」，始終認為「同黨一命」，沒有任何人是局外人，沒有人可以被輕易犧牲。

何元楷說，他出席王鴻薇反罷免說明會、街頭演講等活動，雙方建立起深厚合作情誼，也更珍惜與黨內夥伴並肩作戰的經驗。今天邀王一起到橫科市場，希望藉著她的高人氣，向民眾傳遞團結與努力的精神。

何元楷表示，今天與王鴻薇問候攤商和民眾過程中，不少人停下腳步為他加油打氣，還有店家送他熱騰騰的佛跳牆暖身，也有人握著他的手，激動地說「你一定要贏，國民黨要靠年輕人，下架民進黨。」

何元楷感謝王鴻薇、羅智強、葉元之多位黨內前輩，都曾到汐止陪他跑行程，給他很大的鼓勵與支持。未來他仍會秉持一步一腳印的態度，持續勤走基層、傾聽民意，透過實際行動與熱忱，爭取更多民眾的認同、肯定與支持。

台北市立委王鴻薇（右）今與爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷（中），前往汐止橫科市場拜票，請託民眾助何在國民黨黨內初選民調出線。圖／何元楷提供
台北市立委王鴻薇（右）今與爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷（中），前往汐止橫科市場拜票，請託民眾助何在國民黨黨內初選民調出線。圖／何元楷提供
台北市立委王鴻薇（右）今與爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷（左），前往汐止橫科市場拜票，請託民眾助何在國民黨黨內初選民調出線。圖／何元楷提供
台北市立委王鴻薇（右）今與爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷（左），前往汐止橫科市場拜票，請託民眾助何在國民黨黨內初選民調出線。圖／何元楷提供
台北市立委王鴻薇（右）今天送上包子和粽子，祝福爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷（左），在黨內初選民調出線。圖／何元楷提供
台北市立委王鴻薇（右）今天送上包子和粽子，祝福爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷（左），在黨內初選民調出線。圖／何元楷提供

王鴻薇 國民黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／部會可「拒答」李貞秀質詢？王鴻薇：拒答質詢就是違法

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

陳菊為何此時請辭獲准？ 王鴻薇推測：已經請假「請到頂」了

日相宣示國會改選沒過半就下台 王鴻薇酸賴總統大罷免大失敗還在位

相關新聞

王鴻薇陪何元楷市場拜票 送包子和粽子力挺黨內初選「包中」

爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，今邀台北市立委王鴻薇一起到汐止橫科市場拜票。王送上包子、粽子，象徵「包中」好兆頭，...

拚初選民調 蔡其昌曝林亮君「一特質」能幫民眾解決問題

2026議員選舉，民進黨年後將初選民調，加入民進黨首度參與中山大同選區初選的議員林亮君拚連任，今邀立委蔡其昌一同發送「台...

鄭麗文到屏東中央市場拜票拉抬蘇清泉 「屏東一定要翻轉」

國民黨主席鄭麗文今天到屏東縣拉抬縣長參選人蘇清泉，一早就到屏東市中央市場拜票發春聯，接著參加瑞光社區關懷據點成果展，再到...

黃國昌頂寒風清掃淡水老街 中山市場掃街民眾態度兩極

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水發起「新北大掃除 十路並進」行動，一早頂著低溫與細雨，與志工沿淡水觀潮廣場周邊清掃環...

北市松信新人藍參選大爆炸 徐巧芯：都是一時之選

台北市松山信義市議員選區中，國民黨參選大爆炸，呈現「6搶2」態勢。國民黨立委徐巧芯表示，她今天到市場碰到好多議員及參選人...

影／藍營台中新竹縣市長初選之爭 鄭麗文：不因人設事、一視同仁

國民黨台中市長初選面臨「姐弟之爭」、新竹縣長立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢角逐。對此鄭麗文說，現已進入競選過程，競爭已開始...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。