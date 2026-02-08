快訊

鄭麗文到屏東中央市場拜票拉抬蘇清泉 「屏東一定要翻轉」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨主席鄭麗文今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文今天到屏東縣拉抬縣長參選人蘇清泉，一早就到屏東市中央市場拜票發春聯，接著參加瑞光社區關懷據點成果展，再到潮州鎮國民黨部，鄭麗文說，屏東一定要翻轉。

鄭麗文說，她今天搭一早6點多的高鐵，雖然今天寒流來襲，來到屏東感受到滿滿的人情味，力挺縣長參選人蘇清泉，「蘇清泉全力以赴勢在必得，屏東一定要翻轉」，有太多屏東人的需要跟心聲，蘇清泉一步一腳印，最接地氣。

鄭麗文在縣議員陳揚、蘇資婷、國民黨中常委周季融陪同下走訪菜市場，市場內人車很多，有攤商、逛菜市場的民眾一看到鄭麗文現身，開心要合照、自拍，還有鄭麗文在路邊受訪時，有民眾開車經過，特別搖下車窗跟鄭麗文喊加油，人氣滿滿。

之後來到屏東市瑞光社區參加社區關懷據點成果展，鄭麗文力挺蘇清泉，蘇清泉是醫生，堅持每天通勤，都要回到屏東，且到昨天都還在看診，對屏東感情深厚。

國民黨主席鄭麗文今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票，之後到屏東市參加瑞光社區關懷據點成果展。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文今天陪同蘇清泉到屏東市中央市場掃街拜票，之後到屏東市參加瑞光社區關懷據點成果展。記者劉星君／攝影

