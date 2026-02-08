黃國昌競總發起新北大掃除 11路並進

新北市長參選人黃國昌競選總部發起「新北大掃除」活動，號召志工與市民朋友在11個行政區的公園大掃除，黃國昌到淡水金色水岸沿途清掃，他說，他撿垃圾最大宗就是菸蒂。

黃國昌今天一早就率志工從淡水觀潮廣場出發，一路沿金色水岸撿拾垃圾，共撿了許多垃圾。他表示，一開始的時候，清理了包括菸蒂等比較細微的小垃圾，比較沒有手搖飲、塑膠瓶等較大型垃圾。

他和志工一行人後來在巷道邊夾縫中清出較多大型垃圾，後來才去找了33公升的大型垃圾袋，約清出4大袋垃圾。他說，他今天最主要撿到的就是菸蒂，大概有60到70個。他也和志工們一起高喊「一起讓新北亮晶晶」口號，才結束這場活動。

黃國昌隨後也在臉書貼文「新北大掃除、十一路並進」並表示 ，今早，可能是入冬以來最強的一波寒流，但看到大家很有默契地低頭清理、互相傳遞垃圾袋，那種「我們一起為家園做點事」的感覺，真的很棒。

他表示，「謝謝每一位自發響應的志工夥伴，雖然寒流襲來，但因為大家一早的努力，讓我們深愛的新北市，在過年前能除舊布新、乾乾淨淨」。