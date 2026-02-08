黃國昌頂寒風清掃淡水老街 中山市場掃街民眾態度兩極
民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水發起「新北大掃除 十路並進」行動，一早頂著低溫與細雨，與志工沿淡水觀潮廣場周邊清掃環境。現場不僅有不少志工主動出動，也有清潔人員見到團隊協助清潔，特地向志工致意表達感謝，隨後前往中山市場掃街發送紅包袋及春聯，現場民眾態度兩極。
黃國昌表示，淡水是觀光客高度密集的區域，原本以為垃圾量會很多，實際清掃後發現整體環境維持得相當不錯，感到滿驚訝，也更感謝長期投入清潔工作的第一線人員。他說，一早氣溫低、又飄著小雨，仍有這麼多志工願意頂著寒風一起參與，讓人非常感動。
黃國昌指出，清掃初期撿拾到的多為菸蒂、衛生紙等小型垃圾，真正較多的大型垃圾，反而集中在平時較少被注意的角落與走道深處。整場行動共清出4袋33公斤的垃圾。他也提到，再過一個星期就是農曆新年，各地、各鄰里陸續展開年終掃除，希望透過行動號召更多人一起動手，「大家一起讓新北亮晶晶，一起過個好年」。
結束清掃行程後，黃國昌轉往淡水中山市場掃街拜票，並發送紅包袋及春聯。市場內反應呈現兩極，有少數攤商刻意避開、不與互動，但也有民眾熱情表達支持、主動合影，多數攤商仍與黃國昌簡短寒暄、友好交流。整體掃街過程平和，未出現衝突。
