快訊

搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

明明想省錢卻愈花愈兇？「少做一事」讓日常採買變成浪費源頭

影／藍營台中新竹縣市長初選之爭 鄭麗文：不因人設事、一視同仁

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）今到屏東縣陪同國民黨縣長參選人蘇清泉（左）走訪市場送春聯。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今到屏東縣陪同國民黨縣長參選人蘇清泉（左）走訪市場送春聯。記者劉星君／攝影

國民黨台中市長初選面臨「姐弟之爭」、新竹縣長立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢角逐。對此鄭麗文說，現已進入競選過程，競爭已開始，遊戲規則不可能在這個時候改，會按照公告遊戲規則，按部就班地走。絕對不會因人設事，也絕對不會為某個候選人量身定做，一視同仁。

2026九合一選舉

鄭麗文今到屏東陪同國民黨屏東縣長參選人蘇清泉到市場掃街拜年發春聯。會前接受媒體聯訪，談到藍營台中市長與新竹縣長初選之爭。鄭麗文說，她強調很多次，國民黨要回歸制度，按照制度，不偏不倚，公正公平公開。

鄭麗文說，制度已經開始了，若大家對制度有意見，國民黨絕對完全開放，可以討論，可以改革，現已進入競選過程，競爭已經開始了，遊戲規則不可能在這個時候改，會按照公告遊戲規則，按部就班地走，現在協商的遊戲規則，或是最後初選的遊戲規則，都是行之有年的制度，並不是臨時所制定的。

鄭麗文說，大家對制度有意見，歡迎公開討論，未來可以討論與改革，黨內有既定民主程序，現在要改不可能，「我們絕對不會因人設事，以絕對不會為了某個候選人量身定做，大家都是一視同仁。」

鄭麗文說，黨主席工作本來就不討好，既然是不偏不倚，大家都一樣，這就是今天國民黨要能夠走得遠，能夠整合所有力量，這是最重要的先決條件，台中或新竹縣的朋友請大家能夠共同了解，今天國民黨不能再親痛仇快，辜負選民殷殷期盼，希望大家共同支持遵守公平、公正、公開的遊戲規則。

鄭麗文 國民黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／軍購案卡關 鄭麗文：癥結在賴總統、找在野黨是畫錯重點

藍營縣長初選激烈！徐欣瑩、柯文哲市場「巧遇」同框

盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同

只重兩岸、提名卡關 鄭麗文支持度下滑

相關新聞

民眾黨拚竹北市長 邱臣遠、林碩彥誰出線？柯文哲回應了

九合一大選逼近，民眾黨創黨主席柯文哲本周末連續2天回到家鄉新竹，今天一早到竹北市場掃街，與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩...

黃國昌頂寒風清掃淡水老街 中山市場掃街民眾態度兩極

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水發起「新北大掃除 十路並進」行動，一早頂著低溫與細雨，與志工沿淡水觀潮廣場周邊清掃環...

北市松信新人藍參選大爆炸 徐巧芯：都是一時之選

台北市松山信義市議員選區中，國民黨參選大爆炸，呈現「6搶2」態勢。國民黨立委徐巧芯表示，她今天到市場碰到好多議員及參選人...

影／藍營台中新竹縣市長初選之爭 鄭麗文：不因人設事、一視同仁

國民黨台中市長初選面臨「姐弟之爭」、新竹縣長立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢角逐。對此鄭麗文說，現已進入競選過程，競爭已開始...

黃國昌淡水掃街 藍白合先談政見、否認軍購案美方施壓

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水進行「新北大掃除 十路並進」行動，隨後前往淡水中山市場掃街並接受媒體聯訪。黃國昌表示...

松信藍營新人6搶2！傳民調「她」過半領先 凌濤：坊間民調參考就好

北市松山信義選區藍營初選新人「6搶2」相當激烈，現在傳出有內參民調顯示新人之一李明璇獲得過半壓倒性支持，領先其他候選人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。