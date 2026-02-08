影／藍營台中新竹縣市長初選之爭 鄭麗文：不因人設事、一視同仁

國民黨台中市長初選面臨「姐弟之爭」、新竹縣長立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢角逐。對此鄭麗文說，現已進入競選過程，競爭已開始，遊戲規則不可能在這個時候改，會按照公告遊戲規則，按部就班地走。絕對不會因人設事，也絕對不會為某個候選人量身定做，一視同仁。

鄭麗文今到屏東陪同國民黨屏東縣長參選人蘇清泉到市場掃街拜年發春聯。會前接受媒體聯訪，談到藍營台中市長與新竹縣長初選之爭。鄭麗文說，她強調很多次，國民黨要回歸制度，按照制度，不偏不倚，公正公平公開。

鄭麗文說，制度已經開始了，若大家對制度有意見，國民黨絕對完全開放，可以討論，可以改革，現已進入競選過程，競爭已經開始了，遊戲規則不可能在這個時候改，會按照公告遊戲規則，按部就班地走，現在協商的遊戲規則，或是最後初選的遊戲規則，都是行之有年的制度，並不是臨時所制定的。

鄭麗文說，大家對制度有意見，歡迎公開討論，未來可以討論與改革，黨內有既定民主程序，現在要改不可能，「我們絕對不會因人設事，以絕對不會為了某個候選人量身定做，大家都是一視同仁。」

鄭麗文說，黨主席工作本來就不討好，既然是不偏不倚，大家都一樣，這就是今天國民黨要能夠走得遠，能夠整合所有力量，這是最重要的先決條件，台中或新竹縣的朋友請大家能夠共同了解，今天國民黨不能再親痛仇快，辜負選民殷殷期盼，希望大家共同支持遵守公平、公正、公開的遊戲規則。