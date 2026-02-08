北市松信新人藍參選大爆炸 徐巧芯：都是一時之選

台北市松山信義市議員選區中，國民黨參選大爆炸，呈現「6搶2」態勢。國民黨立委徐巧芯表示，她今天到市場碰到好多議員及參選人，碰到楊智伃時也立刻買一把蒜祝福心想事成；她認為，每一位都有特色，都是一時之選，相信選民會做出最有智慧的選擇。

繼昨日韓國瑜辦公室主任許原榮宣布參選後，國民黨前發言人、被視為「朱家軍」人馬楊智伃今天宣布投入松山、信義議員初選，爭取藍營提名，強調自己是人選中最年輕參選人，盼能用過去經驗幫助松信市民對外發聲。

據了解，該選區除許原榮、楊智伃，國民黨前發言人李明璇、台北市青工前總會長滿志剛、富錦里里長李煥中也都表態參選，徐巧芯辦公室主任陳暉也傳出有意角逐，形成「6搶2」緊張態勢。

曾擔任過該選區議員的徐巧芯稍早於社群發文指出，從2018年投入民代工作起就每年都會在過年前到各大市場發紅包袋、春聯，最近也忙著在過年前到市場走走，適逢議員選舉年，與好多的議員（台北市議員秦慧珠）及參選人（楊智伃、許甫）在市場相遇，互道恭禧。

徐巧芯提到，今天在吳興市場就碰到楊智伃，還有她的好戰友、桃園市議員凌濤陪同懇託，才知道原來楊智伃今天正式宣布參選，剛好在逛市場，立刻買了一把蒜，祝福她心想事成。