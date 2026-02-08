北市松信新人藍參選大爆炸 徐巧芯：都是一時之選
台北市松山信義市議員選區中，國民黨參選大爆炸，呈現「6搶2」態勢。國民黨立委徐巧芯表示，她今天到市場碰到好多議員及參選人，碰到楊智伃時也立刻買一把蒜祝福心想事成；她認為，每一位都有特色，都是一時之選，相信選民會做出最有智慧的選擇。
2026九合一選舉
繼昨日韓國瑜辦公室主任許原榮宣布參選後，國民黨前發言人、被視為「朱家軍」人馬楊智伃今天宣布投入松山、信義議員初選，爭取藍營提名，強調自己是人選中最年輕參選人，盼能用過去經驗幫助松信市民對外發聲。
據了解，該選區除許原榮、楊智伃，國民黨前發言人李明璇、台北市青工前總會長滿志剛、富錦里里長李煥中也都表態參選，徐巧芯辦公室主任陳暉也傳出有意角逐，形成「6搶2」緊張態勢。
曾擔任過該選區議員的徐巧芯稍早於社群發文指出，從2018年投入民代工作起就每年都會在過年前到各大市場發紅包袋、春聯，最近也忙著在過年前到市場走走，適逢議員選舉年，與好多的議員（台北市議員秦慧珠）及參選人（楊智伃、許甫）在市場相遇，互道恭禧。
徐巧芯提到，今天在吳興市場就碰到楊智伃，還有她的好戰友、桃園市議員凌濤陪同懇託，才知道原來楊智伃今天正式宣布參選，剛好在逛市場，立刻買了一把蒜，祝福她心想事成。
徐巧芯表示，人家都說松山信義市議員參選人大爆炸，在她看來每一位都有特色，都是一時之選；選民會做出最有智慧的選擇，而參選人們努力讓選民選擇自己，這就是民主的價值。有競爭，也有合作，最重要的是團結一致，發揮戰力，讓2026年國民黨可以旗開得勝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。