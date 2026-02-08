快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（左）今早在吳興市場發春聯、紅包袋，巧遇台北市議員參選人楊智伃（中）。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯（左）今早在吳興市場發春聯、紅包袋，巧遇台北市議員參選人楊智伃（中）。圖／取自徐巧芯臉書

台北市松山信義市議員選區中，國民黨參選大爆炸，呈現「6搶2」態勢。國民黨立委徐巧芯表示，她今天到市場碰到好多議員及參選人，碰到楊智伃時也立刻買一把蒜祝福心想事成；她認為，每一位都有特色，都是一時之選，相信選民會做出最有智慧的選擇。

2026九合一選舉

繼昨日韓國瑜辦公室主任許原榮宣布參選後，國民黨前發言人、被視為「朱家軍」人馬楊智伃今天宣布投入松山、信義議員初選，爭取藍營提名，強調自己是人選中最年輕參選人，盼能用過去經驗幫助松信市民對外發聲。

據了解，該選區除許原榮、楊智伃，國民黨前發言人李明璇、台北市青工前總會長滿志剛、富錦里里長李煥中也都表態參選，徐巧芯辦公室主任陳暉也傳出有意角逐，形成「6搶2」緊張態勢。

曾擔任過該選區議員的徐巧芯稍早於社群發文指出，從2018年投入民代工作起就每年都會在過年前到各大市場發紅包袋、春聯，最近也忙著在過年前到市場走走，適逢議員選舉年，與好多的議員（台北市議員秦慧珠）及參選人（楊智伃、許甫）在市場相遇，互道恭禧。

徐巧芯提到，今天在吳興市場就碰到楊智伃，還有她的好戰友、桃園市議員凌濤陪同懇託，才知道原來楊智伃今天正式宣布參選，剛好在逛市場，立刻買了一把蒜，祝福她心想事成。

徐巧芯表示，人家都說松山信義市議員參選人大爆炸，在她看來每一位都有特色，都是一時之選；選民會做出最有智慧的選擇，而參選人們努力讓選民選擇自己，這就是民主的價值。有競爭，也有合作，最重要的是團結一致，發揮戰力，讓2026年國民黨可以旗開得勝。

國民黨立委徐巧芯今早在吳興市場發春聯、紅包袋。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯今早在吳興市場發春聯、紅包袋。圖／取自徐巧芯臉書

議員 楊智伃 國民黨
相關新聞

民眾黨拚竹北市長 邱臣遠、林碩彥誰出線？柯文哲回應了

九合一大選逼近，民眾黨創黨主席柯文哲本周末連續2天回到家鄉新竹，今天一早到竹北市場掃街，與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩...

黃國昌頂寒風清掃淡水老街 中山市場掃街民眾態度兩極

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水發起「新北大掃除 十路並進」行動，一早頂著低溫與細雨，與志工沿淡水觀潮廣場周邊清掃環...

北市松信新人藍參選大爆炸 徐巧芯：都是一時之選

台北市松山信義市議員選區中，國民黨參選大爆炸，呈現「6搶2」態勢。國民黨立委徐巧芯表示，她今天到市場碰到好多議員及參選人...

影／藍營台中新竹縣市長初選之爭 鄭麗文：不因人設事、一視同仁

國民黨台中市長初選面臨「姐弟之爭」、新竹縣長立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢角逐。對此鄭麗文說，現已進入競選過程，競爭已開始...

黃國昌淡水掃街 藍白合先談政見、否認軍購案美方施壓

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水進行「新北大掃除 十路並進」行動，隨後前往淡水中山市場掃街並接受媒體聯訪。黃國昌表示...

松信藍營新人6搶2！傳民調「她」過半領先 凌濤：坊間民調參考就好

北市松山信義選區藍營初選新人「6搶2」相當激烈，現在傳出有內參民調顯示新人之一李明璇獲得過半壓倒性支持，領先其他候選人，...

