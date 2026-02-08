快訊

軍購案卡關 鄭麗文：癥結在賴總統、找在野黨是畫錯重點

早餐少不了水煮蛋？專家提醒跟這蔬菜吃可能妨害營養吸收

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

松信藍營新人6搶2！傳民調「她」過半領先 凌濤：坊間民調參考就好

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市松山信義選區藍營初選新人「6搶2」相當激烈，現在傳出有內參民調顯示新人之一李明璇獲得過半壓倒性支持，今天來幫楊智伃站台凌濤表示，坊間民調參考就好。記者洪子凱／攝影
北市松山信義選區藍營初選新人「6搶2」相當激烈，現在傳出有內參民調顯示新人之一李明璇獲得過半壓倒性支持，今天來幫楊智伃站台凌濤表示，坊間民調參考就好。記者洪子凱／攝影

北市松山信義選區藍營初選新人「6搶2」相當激烈，現在傳出有內參民調顯示新人之一李明璇獲得過半壓倒性支持，領先其他候選人，不過今天宣布參選楊智伃表示，有信心讓自己成為新人中唯一選擇，幫忙站台凌濤也喊話，楊聲量在網路上名列前茅，「坊間民調參考就好」。

2026九合一選舉

國民黨松信選區目前空缺有3席，包含徐巧芯、王鴻薇轉任立委、議員許家蓓則因病逝世，年底選舉藍營部分除了任議長戴錫欽、議員秦慧珠、議員詹為元將爭取連任外，國民黨預計該選區提名5席，剩餘兩席空缺則讓新人初選爭取。

目前包含李明璇、楊智伃、滿志剛、許原榮、李煥中皆表態爭取，徐巧芯辦公室主任陳暉傳出也有意角逐，形成新人「6搶2」局勢相當激烈，李昨天傍晚在虎林市場掃街，巧遇綠委王世堅陪同同黨松信市議員參選人呂瀅瀅掃街，雙方熱情打招呼，王更高喊，「民進黨唯一支持呂瀅瀅，國民黨最好的璇擇李明璇」盼爭取不同黨派支持者支持，在電話民調中勝出。

根據媒體報導，松山信義區地方要角曾委外做民調，李明璇獲得壓倒性過半支持度，第二名則為許原榮。楊智伃今天宣布參選表示，選戰今天才開始，會用行動向大家證明她是松信唯一選擇；幫助站台的凌濤也說，過去他也曾在極短時間參與初選，看一些數據指標，坊間民調參考就好，但在新聞檢驗、聲量力道楊都是第一，對楊有信心。

民調 新人 李明璇 議員 國民黨 凌濤 藍營
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「KMT河智媛」楊智伃投入議員初選 北市松信藍營新人6搶2參選爆炸

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

F-16V飛官夜航失聯 凌濤批國防部報告謊話連篇

鞋商得標2億軍火採購案延燒 凌濤告發國防部疑涉貪汙舞弊

相關新聞

民眾黨拚竹北市長 邱臣遠、林碩彥誰出線？柯文哲回應了

九合一大選逼近，民眾黨創黨主席柯文哲本周末連續2天回到家鄉新竹，今天一早到竹北市場掃街，與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩...

黃國昌淡水掃街 藍白合先談政見、否認軍購案美方施壓

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水進行「新北大掃除 十路並進」行動，隨後前往淡水中山市場掃街並接受媒體聯訪。黃國昌表示...

松信藍營新人6搶2！傳民調「她」過半領先 凌濤：坊間民調參考就好

北市松山信義選區藍營初選新人「6搶2」相當激烈，現在傳出有內參民調顯示新人之一李明璇獲得過半壓倒性支持，領先其他候選人，...

賴總統一個月4度訪台中 何欣純：台中年底選舉重中之重

2026縣市長大選，台中市作為「中台灣決勝點」，其政治風向具有全國的指標意義。國民黨台中市長人選未定，民進黨早已拍板由立...

藍營縣長初選激烈！徐欣瑩、柯文哲市場「巧遇」同框

針對2026新竹縣長選舉，國民黨立委徐欣瑩與陳見賢初選廝殺激烈，民眾黨創黨主席柯文哲今天到竹縣竹北的市場旁發春聯與民眾互...

黃國昌談政見遭攤商嫌 蘇巧慧：我的政見是中央地方再升級

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今到新店建國市場掃街，由於新店過去被稱為偏藍選區，蘇巧慧今表示，這是年前在菜市場拜年的第20場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。