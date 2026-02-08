松信藍營新人6搶2！傳民調「她」過半領先 凌濤：坊間民調參考就好

北市松山信義選區藍營初選新人「6搶2」相當激烈，現在傳出有內參民調顯示新人之一李明璇獲得過半壓倒性支持，領先其他候選人，不過今天宣布參選楊智伃表示，有信心讓自己成為新人中唯一選擇，幫忙站台凌濤也喊話，楊聲量在網路上名列前茅，「坊間民調參考就好」。

國民黨松信選區目前空缺有3席，包含徐巧芯、王鴻薇轉任立委、議員許家蓓則因病逝世，年底選舉藍營部分除了任議長戴錫欽、議員秦慧珠、議員詹為元將爭取連任外，國民黨預計該選區提名5席，剩餘兩席空缺則讓新人初選爭取。

目前包含李明璇、楊智伃、滿志剛、許原榮、李煥中皆表態爭取，徐巧芯辦公室主任陳暉傳出也有意角逐，形成新人「6搶2」局勢相當激烈，李昨天傍晚在虎林市場掃街，巧遇綠委王世堅陪同同黨松信市議員參選人呂瀅瀅掃街，雙方熱情打招呼，王更高喊，「民進黨唯一支持呂瀅瀅，國民黨最好的璇擇李明璇」盼爭取不同黨派支持者支持，在電話民調中勝出。

根據媒體報導，松山信義區地方要角曾委外做民調，李明璇獲得壓倒性過半支持度，第二名則為許原榮。楊智伃今天宣布參選表示，選戰今天才開始，會用行動向大家證明她是松信唯一選擇；幫助站台的凌濤也說，過去他也曾在極短時間參與初選，看一些數據指標，坊間民調參考就好，但在新聞檢驗、聲量力道楊都是第一，對楊有信心。