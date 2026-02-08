黃國昌淡水掃街 藍白合先談政見、否認軍購案美方施壓

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水進行「新北大掃除 十路並進」行動，隨後前往淡水中山市場掃街並接受媒體聯訪。黃國昌表示，藍白合作將先進行共同政見與願景討論，取得共識後再談合作方式，同時重申軍購與國防議題應回歸民主審議、理性討論。

針對外界關心民眾黨未來在新北市的政策方向，黃國昌表示，民眾黨在邁向2026年選舉前，已提出「邁向2029年的9大面向」政策，涵蓋幼托、銀髮照顧、教育與交通等領域，並非臨時拼湊。他強調，政策規畫的核心，是回應超高齡社會與實際民生需求，而非僅止於口號。

黃國昌指出，在銀髮族政策方面，民眾黨主張由市府補助65歲以上長者的健保費，認為此舉能照顧更廣泛的族群，也較符合長者長期、穩定的實際需求。他表示，面對高齡化社會，政府應承擔起制度性支持的責任，而不是一次性補助。

至於外界關注藍白合作與新北市長人選布局，黃國昌說，他一向尊重國民黨的黨內民主程序，也尊重台北市副市長李四川的個人規畫，對於外界揣測李四川農曆年前是否請辭等傳聞，他認為過度臆測無助於事情發展。對民眾黨而言，現階段最重要的是與國民黨進行第一階段的共同政見與願景討論，在取得基本共識後，才會進一步討論政黨合作的形式，並決定推出最強候選人的方式。

針對近期有報導指稱，在野黨若持續阻擋軍購，恐影響對美經貿關係，甚至牽動關稅調整，黃國昌直言，自己並未接收到相關訊息，也認為不必過度預測或放話。他強調，台灣是民主法治國家，軍購與預算都必須經過民主審議程序，不是由總統或行政院長一人可以決定的。民眾黨立場一向清楚，只要有助於強化國防、符合台灣實際需要的方案，黨內都會以理性態度審慎討論。