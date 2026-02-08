快訊

賴總統一個月4度訪台中 何欣純：台中年底選舉重中之重

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人何欣純。圖／何欣純提供

2026縣市長大選，台中市作為「中台灣決勝點」，其政治風向具有全國的指標意義。國民黨台中市長人選未定，民進黨早已拍板由立委何欣純「定於一尊」，總統賴清德更力挺黨籍台中市長參選人何欣純，上月已來台中3次，今天將再度到台中，中午在何欣純市政辦公室與黨公職座談。

2026九合一選舉

國民黨立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔之爭，從1月中旬的首次協調破局後，至今仍無具體共識。藍營台中市長提名遲遲未定，若負面攻防、派系角力持續，加劇深藍或是藍營支持者不確定性。

反觀民進黨早徵召由何欣純出戰，勤走基層，展現團結氣勢；賴總統今天中午將到何欣純市政辦公室與黨公職座談，這是賴清德一個月內第4度到台中，顯見民進黨拿下台中市的決心。

何欣純今天到向上市場發送春聯表示，賴總統特別關心台中的發展，台中市面臨的很多的問題，她也多次地跟賴總統提到台中未來的市政願景，希望中央能夠與地方合作。她說，過去中央挹注了很多資源在台中市，不過盧市長好像處處針對中央，說中央不支持台中，這是錯誤且荒謬的。

何欣純提到，賴總統來台中這麼多次，很關心台中市民、很重視台中市的發展，對於年底選舉也是重中之重，決戰中台灣，賴總統不僅重視台中，也多次去南投與彰化，包括中彰投苗，對總統都是非常重要。

何欣純 民進黨 賴清德 台中
