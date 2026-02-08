快訊

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

ETF主動式、被動式怎選？把握四字訣 發揮最好投資效果

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

民眾黨拚竹北市長 邱臣遠、林碩彥誰出線？柯文哲回應了

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲本周末連續2天回到家鄉新竹，今天一早到竹北市場掃街，與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩彥等合體發春聯。記者郭政芬／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲本周末連續2天回到家鄉新竹，今天一早到竹北市場掃街，與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩彥等合體發春聯。記者郭政芬／攝影

九合一大選逼近，民眾黨創黨主席柯文哲本周末連續2天回到家鄉新竹，今天一早到竹北市場掃街，與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩彥合體發春聯。針對民眾黨對於竹北市長選舉布局，柯文哲認為，民眾黨在新竹地區得票率最高，竹北市長選戰當然會推出最強候選人參選。

2026九合一選舉

柯文哲今天到新竹縣竹北市場掃街，民眾熱情喊著「台灣的選擇柯文哲。」「柯文哲，加油加油！」不少民眾特別前來跟柯文哲握手，柯文哲也開心的致贈紅包袋，祝賀「新年快樂」。

媒體詢問柯文哲對於竹北市長選舉布局？柯文哲受訪時表示，民眾黨在新竹地區得票率最高，在此有很強大的支持群眾，所以對台灣民眾黨來講，竹北市長當然是要推出最好的候選人來競爭，這也是今年的目標。

由於邱臣遠、林碩彥也被外界傳出要角逐竹北市長。對此，邱臣遠坦言，身為新竹黨部主委的責任，就是要推出最強的候選人，不論是他本人或黨內其他有志之士，願意爭取服務機會都是好現象，相信透過這個過程，能讓竹北市民感受到民眾黨的誠意。他強調個人不排除任何可能，戰士沒有選擇戰場的權利，他會配合黨中央及民意回饋，做出最強候選人的推出。

林碩彥也回應，台灣民眾黨在竹北、竹縣的票都開的很好，希望各界繼續支持台灣民眾黨，竹北市長人選應由黨中央決定，屆時會透過公開透明的機制推出最合適候選人，期盼竹北市能旗開得勝、一馬當先，推出最好的參選人。

柯文哲今天到新竹縣竹北市場掃街，民眾熱情喊著「台灣的選擇柯文哲。」記者郭政芬／攝影
柯文哲今天到新竹縣竹北市場掃街，民眾熱情喊著「台灣的選擇柯文哲。」記者郭政芬／攝影
民眾黨在竹北市擁有一定的支持度，竹市副市長邱臣遠（左一）、竹縣議員林碩彥（右一）也被外界傳出要角逐竹北市長。記者郭政芬／攝影
民眾黨在竹北市擁有一定的支持度，竹市副市長邱臣遠（左一）、竹縣議員林碩彥（右一）也被外界傳出要角逐竹北市長。記者郭政芬／攝影
針對民眾黨對於竹北市長選舉布局，柯文哲認為，民眾黨在新竹地區得票率最高，竹北市長選戰當然會推出最強候選人參選。記者郭政芬／攝影
針對民眾黨對於竹北市長選舉布局，柯文哲認為，民眾黨在新竹地區得票率最高，竹北市長選戰當然會推出最強候選人參選。記者郭政芬／攝影
柯文哲今天到新竹縣竹北市場掃街，為店家簽名。記者郭政芬／攝影
柯文哲今天到新竹縣竹北市場掃街，為店家簽名。記者郭政芬／攝影

台灣民眾黨 新竹 柯文哲 邱臣遠 林碩彥
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「世紀血案」惹議！柯文哲稱「別消費受害者」：歷史應盡快跨過去

柯文哲街頭宣講站肥皂箱初體驗 民眾黨首辦選戰實務培訓營拚全台複製

挺過大罷免、官司 高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案

柯文哲選高雄市長？醫曝參選機率：得高雄者得2028

相關新聞

民眾黨拚竹北市長 邱臣遠、林碩彥誰出線？柯文哲回應了

九合一大選逼近，民眾黨創黨主席柯文哲本周末連續2天回到家鄉新竹，今天一早到竹北市場掃街，與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩...

盧秀燕說「姊弟之爭」三月底辦民調太晚了 楊瓊瓔：讓人家信服更重要

國民黨台中市長提名「姊弟之爭」將在三月最後一周辦民調，台中市長盧秀燕昨表示，「選戰兵貴神速」，雙方都已做好準備，三月底再...

賴總統一個月4度訪台中 何欣純：台中年底選舉重中之重

2026縣市長大選，台中市作為「中台灣決勝點」，其政治風向具有全國的指標意義。國民黨台中市長人選未定，民進黨早已拍板由立...

藍營縣長初選激烈！徐欣瑩、柯文哲市場「巧遇」同框

針對2026新竹縣長選舉，國民黨立委徐欣瑩與陳見賢初選廝殺激烈，民眾黨創黨主席柯文哲今天到竹縣竹北的市場旁發春聯與民眾互...

黃國昌談政見遭攤商嫌 蘇巧慧：我的政見是中央地方再升級

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今到新店建國市場掃街，由於新店過去被稱為偏藍選區，蘇巧慧今表示，這是年前在菜市場拜年的第20場...

黃國昌批假牙補助5萬元「大撒幣」 籲先算清新北財政帳

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水觀潮廣場出席競總發起的「新北大掃除 十路並進」行動，與志工沿途清掃公園環境，隨後轉往...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。