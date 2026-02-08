民眾黨拚竹北市長 邱臣遠、林碩彥誰出線？柯文哲回應了

九合一大選逼近，民眾黨創黨主席柯文哲本周末連續2天回到家鄉新竹，今天一早到竹北市場掃街，與新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩彥合體發春聯。針對民眾黨對於竹北市長選舉布局，柯文哲認為，民眾黨在新竹地區得票率最高，竹北市長選戰當然會推出最強候選人參選。

柯文哲今天到新竹縣竹北市場掃街，民眾熱情喊著「台灣的選擇柯文哲。」「柯文哲，加油加油！」不少民眾特別前來跟柯文哲握手，柯文哲也開心的致贈紅包袋，祝賀「新年快樂」。

媒體詢問柯文哲對於竹北市長選舉布局？柯文哲受訪時表示，民眾黨在新竹地區得票率最高，在此有很強大的支持群眾，所以對台灣民眾黨來講，竹北市長當然是要推出最好的候選人來競爭，這也是今年的目標。

由於邱臣遠、林碩彥也被外界傳出要角逐竹北市長。對此，邱臣遠坦言，身為新竹黨部主委的責任，就是要推出最強的候選人，不論是他本人或黨內其他有志之士，願意爭取服務機會都是好現象，相信透過這個過程，能讓竹北市民感受到民眾黨的誠意。他強調個人不排除任何可能，戰士沒有選擇戰場的權利，他會配合黨中央及民意回饋，做出最強候選人的推出。