藍營縣長初選激烈！徐欣瑩、柯文哲市場「巧遇」同框

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩今天準備紅包袋送給柯文哲、新竹市副市長邱臣遠、議員林碩彥、市民代表游雅婷與民眾黨的竹縣參選人。記者郭政芬／攝影
針對2026新竹縣長選舉，國民黨立委徐欣瑩與陳見賢初選廝殺激烈，民眾黨創黨主席柯文哲今天到竹縣竹北的市場旁發春聯與民眾互動，徐欣瑩正好也到市場發紅包袋拜年，兩人在活動中巧遇，徐欣瑩致贈柯文哲「客家麻糬」，意即「藍白合最麻吉」。

2026九合一選舉

徐欣瑩今天準備紅包袋送給柯文哲、新竹市副市長邱臣遠、竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷與民眾黨的竹縣參選人，並也致贈柯文哲一代花生，代表「好事會發生」。徐欣瑩表示，今天剛好也到竹北天后宮附近的市場發紅包，因此前來和柯文哲問候一下。徐欣瑩與柯文哲巧遇同框後，隨後在縣議員吳旭智的陪同下，前往菜市場向民眾拜會新年。

柯文哲今天早上新竹縣竹北的市場掃街，民眾歡呼聲不斷，隨後他到天后宮前的廣場發送絹印春聯，由於新竹縣藍營縣長初選廝殺激烈，現場媒體訪問柯文哲民眾黨是否會比照新竹市長選舉模式進行「藍白合」？

柯文哲回應，原則上還是會藍白合，但黨對黨的談判原則上將由黃國昌與鄭麗文對接，藍白合作是大方向，但具體細節仍將由中央黨部決定。他指出，在2026地方選舉，藍白合作是大戰略，希望在新竹縣也是民眾黨跟國民黨協調，一定會只有一組候選人，只要候選人確定以後，都會討論如何合作，原則上還是會藍白合。

媒體進一步追問，藍白合機制是否與竹北市長一起綁定？柯文哲回應，黨對黨的談判原則上將由黃國昌與鄭麗文對接，藍白合作是大方向，但具體細節仍將由中央黨部決定。

民眾黨創黨主席柯文哲今天到竹縣發春聯與民眾互動，徐欣瑩正好在旁市場發紅包袋拜年，兩人在活動中巧遇，徐欣瑩致贈柯文哲「客家麻糬」，象徵「藍白合最麻吉」。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩也致贈柯文哲一代花生，代表「好事會發生」。記者郭政芬／攝影
藍白合 柯文哲 徐欣瑩 國民黨 民眾黨
