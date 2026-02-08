黃國昌談政見遭攤商嫌 蘇巧慧：我的政見是中央地方再升級
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今到新店建國市場掃街，由於新店過去被稱為偏藍選區，蘇巧慧今表示，這是年前在菜市場拜年的第20場，一步一腳印在各區行走，也提供自己政見讓大家檢驗及爭取認同，進步的新北應該是彩色的，所以不會有什麼深藍、深綠，就是看候選人認不認真、努不努力，能否說服大家支持自己。
媒體詢問民眾黨新北市長參選人黃國昌昨到新莊拜年，遇攤商喊政見不夠具體，黃所提政見中央也已在做。蘇回應說，她的政見都是負責地比對中央和地方政策，再提出更新更好的升級版，她的政見包括從免費營養午餐到減輕醫療負擔，從幫長輩換假牙到升級敬老卡，都是民眾最想知道最想聽到的訊息。
蘇巧慧說，許多政策意見也是參考現任議員提供給她第一線最實際的反饋，未來也會持續推出更多的政見，尤其是產業政策，讓新北能夠有更多的產業一起在這裡活絡，請大家拭目以待。
