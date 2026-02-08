黃國昌批假牙補助5萬元「大撒幣」 籲先算清新北財政帳

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨新北市長候選人黃國昌評論假牙政策，指出並非新構想，若未經完整財政規畫，恐成不負責任的大撒幣。記者張策／攝影
民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水觀潮廣場出席競總發起的「新北大掃除 十路並進」行動，與志工沿途清掃公園環境，隨後轉往淡水中山市場掃街，並接受媒體聯訪。針對民進黨立委蘇巧慧提出「長者假牙補助5萬元」政見，黃國昌直言，相關政策並非新構想，若未經完整財政規畫，恐成不負責任的大撒幣。

2026九合一選舉

黃國昌表示，假牙補助5萬元的構想早在2018年由蘇貞昌、2022年由林佳龍提出，並非全新政策。他指出，新北市65歲以上長者已突破90萬人，若以約5成長者有假牙需求估算，約45萬人符合條件，每人補助5萬元，一年所需預算高達221億元，「一個負責任的市府，在推動任何福利政策前，都必須先把數字算清楚，把有限資源用在刀口上。」

黃國昌強調，若在沒有完整財政配套下貿然推動高額補助，勢必排擠其他社福資源，不僅未必能真正提升銀髮族福祉，也可能對整體社福體系造成衝擊。他認為，福利政策不能只看表面討好，而應回到財政可行性與長期影響來評估。

他也呼籲，面對不同政黨、不同意見，社會應該回到理性討論，「只要把新北市的稅入、稅出全部攤在陽光下，就能清楚知道哪些政策可行，哪些只是口號。」黃國昌表示，他期待有公開機會，能與蘇巧慧或其他主要對手，就新北市財政與福利政策進行具體、理性的對話。

至於替代方案，黃國昌指出，民眾黨早已提出完整的銀髮政策規畫，包括由市府補助65歲以上長者健保費，認為這類政策涵蓋面更廣、也更貼近實際需求，才是面對超高齡社會時，政府應該承擔的責任。

黃國昌 財政 假牙 蘇巧慧 社福
