盧秀燕說「姊弟之爭」三月底辦民調太晚了 楊瓊瓔：讓人家信服更重要
國民黨台中市長提名「姊弟之爭」將在三月最後一周辦民調，台中市長盧秀燕昨表示，「選戰兵貴神速」，雙方都已做好準備，三月底再辦民調，太晚了。對此，有意參選者之一的立委楊瓊瓔上午受訪時說，當然她也知道速度很重要，但是公平、公正、透明和公開的基準點能夠讓基層的市民能夠了解，這是更重要的，因為讓人家信服是更重要的。
2026九合一選舉
楊瓊瓔上午到東興市場拜票受訪說，她也希望能夠盡早定於一尊，這一次中央的提名機制由中央來做協調的工作，同時我們也都已經簽定了相關協議，這一點是大家都知道的。她個人認為，在中央的提名機制和制度都已經確認下，她的態度是尊重黨中央，依照既定的機制走完這個程序。她也知道速度固然很重要，但是公平、公正、透明、公開的基準點能夠讓基層市民能夠了解，這個是更重要的，因為讓人家信服是非常的重要。
因此，她認為整個的程序如果是站得住腳的話，那結果當然能夠服眾，這個服眾就能夠凝聚更重要的凝聚力，目的就是要將這場選戰奠基在最穩定的根基上，打贏這場勝仗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。