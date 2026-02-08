盧秀燕說「姊弟之爭」三月底辦民調太晚了 楊瓊瓔：讓人家信服更重要

國民黨台中市長提名「姊弟之爭」將在三月最後一周辦民調，台中市長盧秀燕昨表示，「選戰兵貴神速」，雙方都已做好準備，三月底再辦民調，太晚了。對此，有意參選者之一的立委楊瓊瓔上午受訪時說，當然她也知道速度很重要，但是公平、公正、透明和公開的基準點能夠讓基層的市民能夠了解，這是更重要的，因為讓人家信服是更重要的。

楊瓊瓔上午到東興市場拜票受訪說，她也希望能夠盡早定於一尊，這一次中央的提名機制由中央來做協調的工作，同時我們也都已經簽定了相關協議，這一點是大家都知道的。她個人認為，在中央的提名機制和制度都已經確認下，她的態度是尊重黨中央，依照既定的機制走完這個程序。她也知道速度固然很重要，但是公平、公正、透明、公開的基準點能夠讓基層市民能夠了解，這個是更重要的，因為讓人家信服是非常的重要。