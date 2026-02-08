廖先翔轉任立委 空出議員席次眾人搶！原本單純選區變成藍綠白大亂鬥

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）應選出4名市議員，長期藍綠各半。立委廖先翔今天表示，國民黨新人「4搶1」，民進黨也有新人加入戰局，加上民眾黨也參選，讓原本相對單純的汐萬金選區，今年變成「大亂鬥」。

2018、2022年新北市議員選舉，汐金萬選區當選人都是藍2綠2，國民黨是白珮茹、廖先翔，民進黨是周雅玲、張錦豪。國民黨提名廖先翔投入2024年立委選舉，勝選後進入國會問政，空出的議員席次，導致今年議員選戰複雜化。

國民黨有意參選者目前有4人，分別是已公開宣布參選的台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴，兩人今天都到傳統市場拜票。擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源也勤訪基層布局，力求在黨內初選出線。

民進黨中央1月29日公告新北市第11選舉提名2人，張錦豪已登記參選，爭取連任。「新人」朱誼臻原布局第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽），但6日到市黨部時，登記參選第11選區市議員。民進黨領表登記時間到10日截止，周雅玲動態受關注。

民眾黨的目標是在新北市議會成立黨團，也積極布局議員選戰。第11選區原本有黃國昌汐萬金辦公室主任陳語倢、民眾黨汐萬金主任黃守仕相互競爭。黃在日前發表聲明，指遭抹黑身心俱疲，決定退出，陳可望代表民眾黨參選。

蕭敬嚴今由廖先翔陪同，在汐止中正市場發送春聯，爭取民眾支持。何元楷同一時間有台北市立委王鴻薇相挺，兩人連袂前往汐止橫科市場拜票。

國民黨4人表態參選市議員，其中陶威中在台北縣時期曾任里長、汐止市民代表，何元楷、蕭敬嚴和張珀源都是政壇要角的幕僚，蕭另曾參選2022年第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）議員，挑戰民進黨現任議員林裔綺失敗。

廖先翔說，有意參選的4人，有人長期在地方服務，也有對政治和為民服務有熱忱的新秀。因為是多人競爭，所以就按照黨內制度，透過初選決定提名人選，無論由誰出線，大家再一起協助取得勝選。

廖先翔表示，汐萬金選區的選情原本相對單純，沒想到今年選舉因為國民黨要辦初選，民進黨也有新秀加入，加上民眾黨也有提出候選人，形成大亂鬥局面。